日本多區發大雪注意報包括東京　羽田機場取消76航班　JR部份停駛

日本氣象廳預料東京市區及關東甲信地方2月5日至6日起或降警報級大雪，東京都、千葉縣等多區發出「大雪注意報」，群馬縣、長野縣更發出「大雪警報」，據日媒指，東京羽田機場6日取消76個國內線航班，JR鐵路部份停駛。



日本氣象廳指，受到不斷增強的低氣壓沿本州南部海岸向東移動影響，預計關東甲信沿山地帶及山區等地會出現大雪天氣，其中在截至2月6日中午前的24小時內，預計東京23區的積雪會達8厘米，關東北部平原積雪達25厘米，箱根至多摩、秩父地區達30厘米，甲信和關東北部山區更達40厘米。

日本國土交通省及氣象廳4日籲受影響地區民眾自5日起盡量避免非必要的外出。

大雪天氣不僅影響日本民眾生活，對於能登地震災區的難民而言，更是難熬。圖為2024年1月9日，日本石川縣珠洲市，被積雪覆蓋的地震災區中，警員仍在鍥而不捨地搜尋遇難者遺體。（Reuters）

由於氣象廳預報有大雪，日本多間航空公司取消2月5日的航班，據讀賣新聞指，東京羽田機場有76個國內線航班取消，包括日本航空和全日空航空（ANA）的航線。

JR東日本宣告會在5日下午5時後停駛14班在中央本線上運行、往返東京與周邊地區的梓（Azusa）號和甲斐路（Kaiji）號特快列車。

國土交通省及氣象廳4日呼籲須駕車出門的受影響地區民眾為汽車安裝雪胎或雪鏈。政府同時呼籲企業允許員工在家工作。

預計降雪將持續到6日上午，下午會逐漸停下來。

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