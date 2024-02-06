日本製鐵低價收購美國鋼鐵公司　特朗普稱贏大選後阻止交易

「山雨欲來風滿樓。」美國前總統特朗普（Donald Trump）還未重返白宮，但他已讓一些人感到擔憂。



據路透社當地時間2月5日報道，特朗普已承諾將阻止日本最大鋼鐵製造商日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵製造業巨頭「美國鋼鐵公司」（US Steel），如果他再次成為總統，這將加劇這筆價值約150億美元交易的「政治麻煩」。而一旦這筆收購失敗，也可能會在日本企業界引起劇烈影響。

無獨有偶，美國的幾大「鐵鏽區」州也是大選中的「關鍵搖擺州」，極有可能決定誰將是總統，美國現任總統拜登也希望獲得那裏選民的支持，此前也已表態，支持以「國家安全」為理由對這筆收購案展開調查。無論是特朗普還是拜登，亦或是美國兩黨的態度，都讓日鐵的收購處境艱難，也突顯出美國向其盟友兜售的所謂「友岸外包」（friend shoring）根本就是一紙空談。

據美國政治新聞網站《政治報》（Politico）此前報道，特朗普當地時間1月31日表示，他會阻止日鐵對美國鋼鐵公司的收購計劃。報道稱，這是特朗普首次對去年年底宣布的這一有爭議的收購案發表看法。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月15日在艾奧瓦州（Iowa）得梅因（Des Moines）發表講話。（Reuters）

當地時間2月2日，日本經濟產業大臣齋藤健拒絕就特朗普關於該收購案的言論發表評論，但表示，「日美聯盟比以往任何時候都更加強大」。日鐵方面則回應稱，此次收購將為美國鋼鐵公司、美國鋼鐵行業、其客戶、員工、當地社區以及更廣泛的整個美國都帶來巨大利益。

路透社援引前政府官員、律師、分析師和高管等人士的話說，對於美國最大的外國投資者日本而言，這筆交易的失敗可能會讓該國企業暫停在其他戰略領域的收購，並迫使它們在評估交易規模時更加規避風險。

報道也稱，如若日鐵收購美國鋼鐵公司失敗，則突顯了美國官員兜售的所謂「友岸外包」的侷限性，美方這種說辭渲染盟友之間更深層次的經濟合作，聲稱應把供應鏈網絡重點放在政治和經濟上的盟國，其真正目的是為了將競爭對手中國排除出供應鏈。

在特朗普執政時期曾擔任日本駐美國大使的佐佐江賢一郎表示，這筆收購案若失敗，可能是「對某些日本投資者的一個警告信號」。

現在擔任日本國際問題研究所理事長的佐佐江賢一郎表示，儘管所受影響可能僅限於特定的敏感行業，但這將表明，即使盟國之間的經濟合作更加受到關注，各國也將始終根據自己的核心利益做出決定。

根據日本財務省的最新數據，2022年，日本在美國的直接投資達到27萬億日元（約合1800億美元），而如今反對這筆交易的態度，似乎與美國近年來鼓勵日本企業擴大在美業務的態度不一致。同時，這讓人想起上世紀80年代，當時日本收購洛克菲勒中心等資產，引發了美國公眾的尖鋭批評。

去年12月20日，美國有線電視新聞網（CNN）20日報道稱，曾被視為美國工業和經濟實力象徵、有着百餘年歷史的美國鋼鐵製造業巨頭「美國鋼鐵公司」，經四個月競價後，其去處幾乎「塵埃落定」，將以近150億美元的「白菜價」出售給日本最大的鋼鐵製造商「日本製鐵公司」。

日本製鐵在東京總部大樓外的招牌，圖片攝於2019年5月（REUTERS）

根據交易條款，收購後美國鋼鐵公司將保留其公司名稱，總部也將繼續設在匹茲堡。儘管匹茲堡當地有一些地方議員表示支持，但日鐵的收購，也還是在華盛頓引起了美國兩黨的關注。有三名共和黨籍參議員第一時間聯名致信美國財政部長耶倫，要求CFIUS對這筆交易展開審查，同時也有民主黨籍參議員發誓要阻止這筆收購案。

「日鐵的收購已經面臨重重障礙。」儘管日本是美國最為親密的盟友之一，但對於該筆收購案，路透社提到，不僅僅只有美國前總統特朗普，美國現任總統拜登也支持以「國家安全」為理由對此展開調查。

作為目前最有可能代表美國兩黨競逐總統大位的兩名候選人，拜登和特朗普一直在想辦法贏得工會的支持，這對於決定今年大選中戰場州的歸屬可能至關重要。

美國鋼鐵公司在兩大「鐵鏽區」州——賓夕凡尼亞州和密歇根州都設有工廠，那裏也是大選中的「關鍵搖擺州」，對於如今支持率低迷的拜登而言，可能需要贏下這兩個州才能在年底的大選中競選連任成功。

本文獲觀察者網授權轉載

