特朗普咄咄逼人　拜登如何接招？

雖然拜登給特朗普留下太多可用於攻擊自己的漏洞和缺口，但特朗普恐怕也難以對拜登做出強有力的攻擊。



作者是中國時事評論員譚浩俊



美國佛羅里達州州長德桑蒂斯1月21日宣佈退出總統競選，並支持前總統特朗普參選。他於當天通過社交媒體發表講話說，目前「看不到勝選的清晰路徑」，大多數共和黨初選選民「希望再給特朗普一次機會」。

德桑蒂斯退出選舉的主要原因，是在15日愛荷華州共和黨首場初選中，得票率只有21%，落後特朗普約30個百分點。排名第三的美國前常駐聯合國代表黑利比德桑蒂斯還要少約2個百分點。特朗普接著在新罕布什爾州初選中，再度以54.3%對43.4%得票率打敗黑利。與特朗普相比，黑利的差距仍在10個百分點以上。

不論是德桑蒂斯(左)還是黑利(右)，似乎都難對特朗普構成挑戰。(Reuters)

隨着德桑蒂斯退選，黑利已成為共和黨內唯一可能對特朗普構成挑戰的競選人。只是，由於差距較大，黑利要想一舉戰勝特朗普成為共和黨總統候選人，恐怕難度不小。只是，當今美國，也沒有什麼奇跡不會出現。就像當初特朗普與希拉里競選總統一樣，輿論幾乎是「一邊倒」地看好希拉里，且美國的盟友也都把寶押在希拉里身上。結果，特朗普像神一樣的戰勝了希拉里，入主白宮。

在特朗普與拜登的總統競選中，呼聲高的是特朗普，且他已經發出近乎瘋狂的聲音，但最終獲勝的是拜登，氣得特朗普支持者做出非常極端的行為，並在此後幾年中，成為拜登打壓特朗普的依據之一。在美國，又有什麼不可能發生的呢？黑利戰勝特朗普成為共和黨總統候選人，非完全沒有可能，就看共和黨的最終選擇是什麼。

隨着共和黨總統候選人日益清晰，特朗普在優勢下表現出來的倡狂勁也越來越刹不住車。就在21日，他在新罕布什爾州接受媒體採訪時說，他認為拜登最終會退出總統選舉。原因是拜登非常不稱職，連話也說不連貫，下樓梯則找不到方向。用人身攻擊的方式形容競爭對手，雖然是特朗普一貫作風，但還是讓人覺得，這種咄咄逼人的手段，會給競爭對手找到反擊機會。

拜登將如何接招呢？用同樣的人身攻擊方式，還是用相對文明的手段？這不僅是對拜登的考驗，也是對民主黨的考驗。如果拜登最終成為民主黨候選人，面對共和黨候選人的咄咄逼人，如果一招不接，不利於總統競選；而要接招，按照拜登個人情況，以及民主黨在共和黨面前的表現，似乎沒有更好的應對之招。特別是拜登，在這幾年總統生涯中，類似於笑話的行為確實不少：上飛機時摔倒，發表演講後不知向哪邊走，動輒叫錯他人名字，不能清晰表達自己觀點等。這一切，都是特朗普在競選總統時可以用來攻擊他的，也是拜登難以接招的。

拜登的裝聾作啞，使得特朗普也難以對他做出強有力的攻擊。(Reuters)

雖然拜登給特朗普留下太多可用於攻擊自己的漏洞和缺口，但特朗普恐怕也難以對拜登做出強有力的攻擊。原因就在於，拜登有一種特朗普完全沒有的氣質，就是你說得口乾舌燥，他在裝聾作啞，什麼也不問，什麼也不管，憑你氣得發瘋，他一副笑眯眯無辜者的樣子，讓你哭也不是、笑也不是，反倒成了不講理者。

事實也正朝着這樣的方向發展，特朗普越是氣勢洶洶，拜登就越顯得平靜，沒有一句反駁和反擊的話，讓特朗普一個人唱獨角戲。這也是特朗普最不希望的鬥爭方式，卻又顯得無可奈何。因為，特朗普是那種你反擊得越厲害，他越興奮、越有勁頭的人。當你裝成慫人、不做反抗時，他反而會氣勢越來越弱。也許，拜登正是抓住特朗普這個軟肋，才用這樣的方式應對，想逼特朗普拿出所有招數，再依據對方的弱點，一招擊敗。

由於包括盟友在內都不希望特朗普再度進入白宮，因此，面對特朗普在共和黨內只剩下黑利一個競爭對手的情況，各界的擔心也越來越多，恐懼感也越來越強。一旦特朗普再度成為美國總統，世界格局又將發生新變化，且變得越來越沒有規矩，越來越缺乏整體感。在美國國內，極端行為也會更多，對社會安全形成極大壓力。自然，這就會給拜登參加總統大選帶來機會，但同時也形成更多壓力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

