高盛集團：中國投資者最擔憂「特朗普當選總統」

撰文：歐敬洛
出版：更新：

美國高盛集團說，除了暴跌的股市、陷入困境的房地產市場和經濟困境之外，至少還有一件事令中國國內投資者感到擔憂，那就是美國前總統特朗普（Donald Trump）可能在11月總統選舉獲勝。

彭博社報道，這是高盛過去一周在北京和上海與中國境內客戶，包括共同基金、私募股權基金和保險公司的資產管理公司會談後，得出的結論之一。

高盛經濟師魏靜嫻（Maggie Wei）和閃輝（Hui Shan）上2月3日在一份報告中表示，「當地投資者最常提出的問題包括，如果特朗普成為下一任美國總統，對中國會有什麼影響。」

他們感到擔憂是有理由的。《華盛頓郵報》1月27日報道，特朗普正在考慮，如果他當選，將對中國發動新一輪重大經濟攻擊的選項。

華郵稱，特朗普支持取消中國的最惠國貿易待遇，這可能導致美國對超過40%的進口中國商品徵收聯邦關稅。報道指特朗普已與顧問們討論了對所有中國進口商品劃一徵收60%關稅的可能性。特朗普2月4日告訴霍氏新聞，表示「可能不止60%。」

圖為2019年1月29日，時任總統特朗普與習近平在日本大阪G20峰會上會面。（Reuters）

喬治·布殊美中關係基金會主席兼行政總裁方大為（David Firestein）則認為，美國總統選舉不會對兩國關係產生太大影響。

這位前美國外交官說：「無論是誰贏得2024年總統選舉，我認為美國對待中國的方式不會有什麼不同——無論在美國投資、技術轉讓還是貿易方面。」

方大為說：「不管是拜登或特朗普當選，美國對待中國的政治氣候都將與過去八九年非常相似。拜登2021年上任時不僅接受了特朗普的政策，他實際上在很大程度上還加倍貫徹這些政策。」

方大為甚至說，他「能夠理解為什麼中國會非常樂於見到特朗普在2024年獲勝」。對於特朗普可能實施新關稅，方大為說，「如何認真看待特朗普的計劃還是一個疑問。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

美國大選｜特朗普稱如勝選總統　將對華徵收關稅超過60%特朗普上場將怎樣？報復性襲擊遮不住「美國在中東恥辱」前路堪憂特朗普：倘再當總統　將不再任命鮑威爾為聯儲局主席特朗普當選對中國是好消息還是壞消息？
特朗普
中美關係
中美貿易戰