高盛集團：中國投資者最擔憂「特朗普當選總統」

美國高盛集團說，除了暴跌的股市、陷入困境的房地產市場和經濟困境之外，至少還有一件事令中國國內投資者感到擔憂，那就是美國前總統特朗普（Donald Trump）可能在11月總統選舉獲勝。



彭博社報道，這是高盛過去一周在北京和上海與中國境內客戶，包括共同基金、私募股權基金和保險公司的資產管理公司會談後，得出的結論之一。

高盛經濟師魏靜嫻（Maggie Wei）和閃輝（Hui Shan）上2月3日在一份報告中表示，「當地投資者最常提出的問題包括，如果特朗普成為下一任美國總統，對中國會有什麼影響。」

他們感到擔憂是有理由的。《華盛頓郵報》1月27日報道，特朗普正在考慮，如果他當選，將對中國發動新一輪重大經濟攻擊的選項。

華郵稱，特朗普支持取消中國的最惠國貿易待遇，這可能導致美國對超過40%的進口中國商品徵收聯邦關稅。報道指特朗普已與顧問們討論了對所有中國進口商品劃一徵收60%關稅的可能性。特朗普2月4日告訴霍氏新聞，表示「可能不止60%。」

圖為2019年1月29日，時任總統特朗普與習近平在日本大阪G20峰會上會面。（Reuters）

喬治·布殊美中關係基金會主席兼行政總裁方大為（David Firestein）則認為，美國總統選舉不會對兩國關係產生太大影響。

這位前美國外交官說：「無論是誰贏得2024年總統選舉，我認為美國對待中國的方式不會有什麼不同——無論在美國投資、技術轉讓還是貿易方面。」

方大為說：「不管是拜登或特朗普當選，美國對待中國的政治氣候都將與過去八九年非常相似。拜登2021年上任時不僅接受了特朗普的政策，他實際上在很大程度上還加倍貫徹這些政策。」

方大為甚至說，他「能夠理解為什麼中國會非常樂於見到特朗普在2024年獲勝」。對於特朗普可能實施新關稅，方大為說，「如何認真看待特朗普的計劃還是一個疑問。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

