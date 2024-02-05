美國務卿布林肯抵沙特　料商討2重點議題　以巴戰爭後5度訪中東

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5日抵達沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），展開新一次中東之旅，這是自以巴戰爭2023年10月初爆發以來，他第5度到訪中東地區。



布林肯在利雅得料會與沙特王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）見面，還有會晤沙特外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）。

商討2重點議題

路透社報道，布林肯這次出訪沙特的重點包括推進沙特與以色列之間關係正常化的談判，以及推進加沙戰後的治理談判問題。

美國國務卿布林肯（右三）2024年2月5日抵達沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德國王國際機場（Pool via REUTERS）

美國一直有意促成沙特與以色列建交，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）本來在2023年9月表示，國家逐步邁向與以色列恢復正常關係，但到了10月，以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯爆發戰爭，導致沙特擱置與以色列的談判。

布林肯的中東之旅為2月4日至8日，除了沙特阿拉伯外，他也會訪問埃及、卡塔爾、以色列和約旦河西岸（West Bank）。外界預料他會推動埃及與卡塔爾協助斡旋與哈馬斯的對話，以達成釋放人質的協議。