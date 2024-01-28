沙利文晤王毅　布林肯計劃今年再訪華

中國外長王毅1月26日至27日在曼谷與美國國家安全顧問沙利文舉行會晤，美國官員表示，總統拜登（Joe Biden）計劃和國家主席習近平於2024年春天通電話，國務卿布林肯（Antony Blinken）亦計劃在年內再次訪問北京。



白宮在兩人會後表示，雙方同意在會議後展開更多高層外交和磋商，包括透過拜登和習近平之間的通話，兩國同時尋求更多的高級外交，管理雙邊的競爭關係。

路透社27日引述美國官員補充，拜登計劃和習近平於春天通電話，又稱兩人之間的溝通管道，是兩國「負責任管理競爭和緊張局勢的重要方法」。官員又指布林肯亦計劃在年內再次訪問北京

另外在會面期間，華府亦就朝鮮與俄羅斯持續發展關係，向中方表達極度憂慮。至於在芬太尼問題上，美國預計可以見到打擊措施的即時成效，包括在美國機場截獲易製毒化學品的情況減少。