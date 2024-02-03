沙利文和布林肯的外交「樂隊」屬歷史上最差

美國正在要求中國提供幫助，讓胡塞武裝熄火，不要在紅海繼續襲擊過往船隻。在過去三個月時間裏，美國軍隊遭到150多次襲擊，但沙利文和布林肯似乎只是想讓美國的戰鬥機在紅海裝模作樣的來回飛行幾次，他們的工作就可以結束了。沙利文和布林肯這兩位美國政治精英的代表人物，他們的作為，在拜登政府這一屆還遠不止這麼無聊，還有更無聊的。

我們回顧一下，在阿富汗，他們讓美軍從喀布爾狼狽而逃，丟下了幾百億美元的軍備物資，還讓美軍的軍事影響力失去了中亞，進而對於中東和伊朗也喪失了直接的影響力，陷於空前的低潮。

在伊朗，沙利文和布林肯對於伊朗慘烈的女權運動視而不見，不願提供任何直接支持。當然，他們享受了後果，那就是伊朗影響力的極具擴張，從敘利亞到也門，從黎巴嫩到加沙。沙利文和布林肯對抗伊朗這一切的做法令人匪夷所思，他們決定解除對伊朗60億美元石油資金的凍結，並釋放5名被拘留的伊朗公民，以此換取伊朗釋放5名被拘留的美國公民。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）和美國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年1月29日在美國務院出席記者會。（Reuters）

拜登上台之後，直接宣稱他會立即終止特朗普主義的發展，並且依靠北大西洋夥伴關係。拜登成功了嗎？澤連斯基現在的哭窮已經很說明問題。其實，歐洲那裏根本沒人欣賞美國的做派，他們早就準備跟俄羅斯聯合而不是烏克蘭。歐盟各國利用匈牙利的歐爾班，對烏克蘭的援助和支持，能拖就拖，直到今天也沒實現當初承諾的軍事援助。歐洲的中心國家法國，對烏克蘭的援助迄今只有5億美元，還不如一個北邊小國立陶宛，這樣的「夥伴關係」，恐怕也只有沙利文和布林肯能想得出來。

（編按：歐盟在2月1日已通過對烏克蘭的4年500億歐元援助撥款。上述法國援烏金額單指軍事援助；法國較傾向透過歐盟體制援助烏克蘭，而非以雙邊方式援助。）

當然，這些恐怕對於布林肯和沙利文來說，都是「小事」。

胡塞武裝對於紅海航道的襲擊應該說是大事，但沙利文和布林肯能做什麼事情阻止胡塞武裝的行動？紅海的航道是世界最重要的國際航道，胡塞武裝公然用海盜式的襲擊來阻絕這條國際航道，實際是讓紅海「內海化」，由胡塞武裝說了算。如此之大的改變，沙利文和布林肯又能做什麼？派幾架飛機意思一下就算了。

瑞士達沃斯論壇：美國國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Reuters）

在烏克蘭的問題上也是如此。烏克蘭戰爭是發生歐洲大陸上的激烈戰爭，沙利文和布林肯去過幾次烏克蘭？屈指可數，當初支持烏克蘭，反對俄羅斯是基於現實主義理論；現在施加壓力，要求烏克蘭接受俄羅斯的條件去談判，也是現實主義理論。此一時彼一時，反正都是現實主義理論，這就是精英學生沙利文和布林肯的水平。號稱現實主義大師的基辛格，現在可能快要忍耐不住，從墳墓中跳出來了。

信奉自由市場經濟的阿根廷新當選總統米萊，在當選之後首先就訪問了美國，他原本設想，阿根廷作為南美國家，他們的轉變將會受到美國的熱烈歡迎。實際結果呢？沙利文和布林肯對米萊非常冷淡，他們根本不了解在逆全球化時代，南美對美國具有特殊的重要意義。他們還信仰着讀書時候熱銷的全球化理論，所以他們相信米萊不會成功。其實，雖然沙利文和布林肯生活在美國，但對於自由市場的理論，可能他們自己都不信。他們可能更加信仰凱恩斯，相信大手大手大腳的花錢，不但可以收買人心，還可以支撐經濟。

朝鮮作為一個比俄羅斯更具有威脅的擁核國家，美國有什麼反應嗎？沒有，沙利文和布林肯根本沒有反應，他們似乎忘記了韓美安全條約的存在，忘記了還有大量美國部隊駐紮在韓國。

圖為阿根廷總統米萊（Javier Milei）2023年12月12日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席節日活動。（Reuters）

烏克蘭戰爭中，印度的莫迪和土耳其的埃爾多安，都與俄羅斯保持聯繫和貿易往來，執行着與美國不同的俄羅斯政策，美國有什麼反應嗎？沒有。沙利文和布林肯承認，這是他們無法改變的現實，美國領導不了土耳其，也領導不了印度。事實上，美國已經成了印度和土耳其的大型背景板，為埃爾多安和莫迪在各自的國內提供一種特殊的政治背景。他們都是獨裁政權，但是那種得到西方民主國家承認和接受的獨裁政權。

拜登勝選上任後的第一件事，就是在鏡頭前面簽署廢除了特朗普時代在美國邊境的管控措施。後來，發生了南美以及世界各地的非法移民大批湧入美國，明顯改變了美國的安全環境和社會環境，沙利文和布林肯有什麼反應嗎？沒有，他們不反對拜登政府的決定。由於這件事的後果太過嚴重，也太過明顯，這裏的問題和影響就不用多談了。

事實上，民主黨的支持者，都是出生於消費時代，生活於消費時代的人物，他們花錢如流水，凡事都認為理所應當，幾乎不考慮賺錢的問題，他們主要考慮美國夢的全球共享問題。共和黨則相反，他們是永遠生活在生產時代的人物，他們主要考慮的是美國人的財富和賺錢，也就是美國人的美國夢的實現問題。這是兩種完全不一樣的人！

作為獨立的智庫研究人士，不會選擇支持民主黨或共和黨，也不會選擇支持拜登或特朗普，我們更關心的僅僅是具體的國際關係和政策。不久前，拜登大選中理直氣壯的質問，誰能說出一件，我沒做的事？這實在太諷刺了。責怪一個老人似乎無此必要，但不能不說，在拜登政府中實際操盤的沙利文和布林肯，他們的「樂隊」是歷史上最差的。（編按：布林肯是業餘音樂人，在Spotify上有三首單曲。）

最終分析結論：

在逆全球化和地緣政治博弈加劇的時代，美國拜登政府的實際「操盤手」沙利文和布林肯表現得似乎心中缺少想法，行動上手足失措。他們組建的這支「樂隊」，可能是歷史上最差的。

本文原載於2024年1月30日的安邦智庫每日經濟欄目。

