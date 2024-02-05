挪威外相訪華晤王毅談中東局勢　一致倡立即實現加沙停火

中國外交部長王毅2月5日在北京會見訪華的挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide），據中國外交部5日指，雙方就近期中東局勢深入交換意見，一致認為有必要在加沙立即實現停火，允許大幅增加人道主義援助。



中國外交部稱，雙方一致認為有必要在加沙立即實現停火，允許大幅增加人道主義援助，各方需要共同努力防止沖突外溢，呼籲立即釋放所有被扣押人員，雙方歡迎聯合國及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處開展的調查，同時應允許機構繼續在加沙和該地區開展重要人道工作，敦促捐助國不要暫停對機構的支持。

中國外交部長王毅（右）2024年2月5日在北京會見訪華的挪威外交大臣艾德（左）（中國外交部）

外交部又指，雙方都認為有必要加強對巴勒斯坦民族權力機構的支持，必須開啟通向「兩國方案」的政治進程，讓以色列人民和巴勒斯坦人民都能享有和平、安全的生活，雙方就中東地區局勢不斷升溫外溢表示關切，同意繼續保持溝通。

兩方也談到兩國關係，王毅表示中挪雖然相隔遙遠，國情不同、制度不同，但都應做國際社會中的穩定力量、和平力量、繁榮力量，應堅持坦誠溝通，務實推進合作，穩妥處理分歧，沿着大方向、大邏輯、大趨勢前進，共同為世界注入更多確定性、穩定性、正能量。