王毅晤聯大主席　稱期待聯合國未來峰會就全球性問題提解決方案

中共中央政治局委員、外交部長王毅，1月30日在北京會見第78屆聯合國大會主席弗朗西斯（Dennis Francis）。王毅表示，聯合國今年將舉辦「未來峰會」，期待峰會針對當前突出、緊迫的全球性問題提出切實可行的解決方案。



中共中央政治局委員、外交部長王毅，1月30日在北京會見第78屆聯合國大會主席弗朗西斯（Dennis Francis）。（中國外交部）

王毅歡迎弗朗西斯訪華，表示中國是多邊主義的堅定倡導者、聯合國憲章的堅定維護者，也是國際法的堅定踐行者，將一如既往支持聯合國在全球治理體系中的核心地位，支持聯大依照憲章發揮更積極和重要作用，支持你作為聯大主席開展工作。

王毅：世界變亂交織 全球發展進程明顯倒退

王毅表示，當今世界變亂交織，面臨前所未有的多重挑戰，全球發展進程出現明顯倒退。中方積極倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動共商共建共享的全球治理，主張提高發展中國家代表性和發言權。中國將繼續堅定站在廣大發展中國家一邊，為維護發展中國家正當權利作出自身努力。

他指出，聯合國今年將舉辦「未來峰會」，期待峰會針對當前突出、緊迫的全球性問題提出切實可行的解決方案。中國將積極推進全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議同聯合國議程對接，推動高質量共建「一帶一路」，和各國一起努力重新激活並加快全球發展進程，攜手構建人類命運共同體。

王毅表示，聯大2758號決議通過以來，聯合國及其專門機構恪守一個中國原則，中方對此表示讚賞，並反對任何不符合2758號決議的言論和行徑。

中共中央政治局委員、外交部長王毅，1月30日在北京會見第78屆聯合國大會主席弗朗西斯（Dennis Francis）。（中國外交部）

弗朗西斯：聯合國願同中方攜手應對全球性挑戰

弗朗西斯表示，聯合國始終堅持一個中國原則，這是聯合國體系的核心基石、重中之重。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，聯合國不會以任何形式偏離一個中國原則。

弗朗西斯表示，感謝中國政府長期以來支持聯合國、支持多邊主義，讚賞中方提出的重要倡議主張。中國去年11月擔任安理會輪值主席國期間，成功推動安理會就巴以局勢達成第一個決議，為維護和平作出重要貢獻。中國堅持以人民為中心，致力於可持續發展，與聯合國理念高度契合。

他又稱，今年9月聯合國將召開「未來峰會」，旨在促進各國和平穩定與發展繁榮。中國發展成就舉世矚目，成功經驗值得廣大發展中國家借鑑，聯合國願同中方深化合作，攜手應對全球性挑戰，共同推動實現2030年可持續發展議程。