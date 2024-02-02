沙利文：晤王毅深入討論「佈滿地雷」的兩岸議題

美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）透露，他上週在曼谷與中國外長王毅的會談深入探討兩岸議題，並交換了雙方立場，不過該議題「滿佈地雷」，他不能公開內容。



根據美國白宮網站公布的講話實錄，沙利文星期二（1月30日）在美國智庫外交關係協會舉辦、題為「美中關係未來」的專題演講中作出如上表述。沙利文說，他和王毅在兩岸議題上進行了「有用、直接而坦誠」的對話，但若要公開談論兩岸議題，裏面佈滿了地雷，而且他也要尊重溝通渠道應有的保密性。

談到台海爆發危機的風險時，沙利文說，密集的外交非常重要。台灣幾週前舉行了總統選舉，但台海沒有發生任何重大事件，部份原因在於華盛頓、北京和台北三方都在努力減少對各意圖的錯誤傳達和誤解。

沙利文說，這可能是2022年8月時很少有人預見到的結果，當時大多數人預計兩岸局勢會更加緊張而不是緩和。

王毅（左）2024年1月26日至27日在曼谷跟沙利文（右）舉行新一輪會晤（中國外交部）

美國時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月高調訪問台灣，解放軍大幅升高對台軍事威懾，引發印太各國高度緊張。

沙利文還說，上週與王毅會晤是兩人繼維也納、馬耳他後的第三次對話，隨着每一次對話的推進，雙方愈來愈多地將準備好的「談話要點」放在一邊，而去真正進行戰略對話。

沙利文和王毅在曼谷的會晤是二人在三藩市習拜會後的首次會面。王毅在會晤時強調，台海和平穩定的最大風險是台獨，中美關係的最大挑戰也是台獨。

白宮當時發聲明稱，此次會議是中美保持溝通渠道暢通和負責任地管理競爭關係的一部份。

本文獲《聯合早報》授權轉載

