UNRWA負責人訪中東3國求資助　西班牙及葡萄牙宣布額外撥款

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）被指部份員工曾參與哈馬斯（Hamas）10月7日突襲後，美國1月26日宣布暫停向其提供資金後，加拿大、澳洲、意大利、英國及芬蘭相繼跟隨。UNRWA專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）本周訪問3個中東國家尋求支持，以避免組織在2月底前因資金枯竭關閉。



西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）2月5日宣布，將向UNRWA額外提供350萬歐元援助；該國去年共向UNRWA捐助1850萬歐元。葡萄牙日前也宣布，向UNRWA提供價值100萬歐元的額外援助。



路透社報道，拉扎里尼已於5日會見阿聯酋外長外長阿卜杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan），他隨後將訪問卡塔爾和科威特，希望暫停資助的國家會重新考慮，其他國家也會挺身而出。

科威特和卡塔爾在工程處的20大捐贈國名單中分別位列第19和20位，兩國在2022年分別認捐了1200萬美元和1050萬美元。阿聯酋則不在該名單內。

雖然西班牙等國家及私人捐助者，已開始向UNRWA提供援助，但該組織指遠遠不足以彌補美國及西方各國撤回捐助後，留下約4.4億美元缺口。

12成員涉哈馬斯突襲行動 聯合國派獨立小組調查

以色列政府早前指控，UNRWA有12名成員涉嫌參與哈馬斯去年10月7日的突襲行動。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5日表示，由法國前外長科隆納（Catherine Colonna）領導的獨立審查小組，將評估UNRWA的情況。

聯合國秘書長古特雷斯此前稱，12名涉案人員中已有9人被解僱，1人死亡，另2人的身份正在查證中。