近東救濟處員工被指參與突襲以色列　聯合國談調查：將懲罰涉案者

聯合國秘書長發言人代表秘書長古特雷斯（António Guterres）1月28日發表聲明，公布聯合國對近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，中文簡稱近東救濟工程處）被指控有員工涉嫌參與襲擊以色列事件的調查情況。



根據聲明，在接到以色列方面相關證據後，聯合國內部監督事務廳（OIOS）立即啟動了調查。在涉事的12人中，9人被近東救濟工程處立即解僱，1人已確認死亡，另外2人的身份正在核實。

聲明表示，任何參與「恐怖行為」的聯合國僱員都將被追究責任，包括通過刑事起訴的途徑。

近東救濟工程處1月17日宣布對該組織進行全面、獨立的審查。

2023 年11月13日，聯合國在瑞士日內瓦辦事處下半旗，為在加沙喪生超過100名人道工作人員致哀。（Reuters）

聲明指出，加沙的200萬平民依賴近東救濟工程處的關鍵援助來維持日常生計，但近東救濟工程處目前的資金將無法滿足2月份需援助人群的所有需求。古特雷斯強烈呼籲暫停捐款的政府至少要保證近東救濟工程處業務的連續性。

聲明強調，參與襲擊事件的工作人員必須為其行為負責，但為近東救濟工程處工作的數萬名人士中有許多人正處於危險狀況，不應該受到懲罰。他們所服務人群的迫切需求必須得到滿足。

此前，近東救濟工程處員工被指控參與2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）針對以色列的襲擊，隨即聯合國宣布將啟動調查。美國已於1月26日宣布暫停向近東救濟工程處提供資金。

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