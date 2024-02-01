古特雷斯：UNRWA是加沙人道骨幹　以色列：應以其他組織取代

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）有過百名員工被指參與哈馬斯（Hamas）去年10月對以色列的襲擊，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）1月31日表示，對指控感到震驚，但強調該組織是應對加沙人道問題的骨幹。



路透社報道，古特雷斯向聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會（CEIRPP）稱，自己對有關指控感到震驚，並提到他在30日與UNRWA的捐款人會面，了解對方的憂慮，以及提出應對相關問題的步驟。

聯合國負責人道主義事務的副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）同日向安理會上重申，當局對巴勒斯坦的人道回應完全倚賴UNRWA是否獲足夠資金及運作，稱該組織拯救加沙民眾的工作不應受到關於數名員工指控的影響。

白宮強調，美國停止向UNRWA供應資金屬暫時性質，而不是永久停止「課金」；華府駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）亦重申，這並非懲罰措施，反而是希望見到該組織可以有根本上的改變，避免同類事件再次發生。

不過以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表明，聯合國有需要明白UNRWA的工作應中止，稱對方有意保留巴勒斯坦難民問題，所以它應該以其他組織及人道機構取代。

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾（Riyad Mansour）則認為，大家沒理由採取措施，集體懲罰3萬名UNRWA員工及數以百萬計受惠該組織的難民。