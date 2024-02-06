澳洲華裔作家楊恆均被判死緩　分析：將成為中澳新衝突點

在中國被控間諜罪、已經被關押長達五年的澳洲華裔作家楊恆均，周一（2月5日）被北京法院判處死刑緩期執行，預計兩年後減為無期徒刑。



學者研判，楊恆均事件將成為中澳之間的一個新衝突點，可能進一步擾動地緣政治，甚至加速澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）擴大陣容。

中國外交部發言人汪文斌星期一在例行記者會上表示，北京中級法院當天對澳洲籍被告人楊軍一審公開宣判，認定他犯間諜罪，判處死刑，緩期二年執行，並處沒收個人全部財產。

楊軍是楊恆均的本名，原籍中國。中國網上一些消息說，他曾經在中國外交部任職，後來辭職進入商界，2000年入籍澳洲。

汪文斌稱，法院充分保障了楊軍的各項訴訟權利，尊重並落實了澳方探視、獲得通知等領事權，並安排澳方旁聽案件宣判。

澳洲外長黃英賢星期一形容，這項判決是「最令人痛心的消息」。她表示澳洲政府對這一結果感到震驚，並將以最強烈的措辭向北京作出回應，包括召見中國駐澳大使肖千。

但黃英賢也補充說，澳洲不會召回駐華大使。

澳洲華裔作家楊恆均被判死緩澳洲外長，外長黃英賢周一形容，這項判決是「最令人痛心的消息」。（Reuters）

這項判決也意味着澳洲華裔女記者成蕾去年獲釋後，澳洲政府無法進一步救出自2021年以來被閉門審訊的楊恆均。

在澳洲現任總理阿爾巴尼斯2022年5月執政後，中澳關係止跌企穩；涉嫌國家安全罪被拘留三年的成蕾，去年10月被中國驅逐出境，返回澳洲。阿爾巴尼斯11月正式訪問中國並受到高規格接待，是七年來首位訪華的澳洲總理。

楊恆均是在2019年1月從美國乘飛機前往廣州後，被中國當局以涉嫌間諜罪逮捕並拘留至今。外界近年擔憂楊恆均的健康狀況，因他曾寫信給支持者說自己患上腎病，擔心會死在獄中。

黃英賢星期一表示，楊恆均的健康狀況一直是澳中之間討論的話題。

路透社引述悉尼科技大學澳中關係研究所所長勞倫森分析，儘管北京曾表示希望與澳洲的關係更進一步，但這一判決將導致雙邊關係解凍變得更加困難。

勞倫森指出，中國的判決加劇阿爾巴尼斯政府管理國內政治的難度，黃英賢星期一使用強硬語言表明對北京的失望。

澳洲華裔作家楊恆均被判死緩或令回暖的中澳關係再次緊張，圖為澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）於去年11月訪華，與中國國家主席習近平會面。（REUTERS）

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時說，中澳關係在阿爾巴尼斯上台後持續改善，中國也已恢復從澳洲進口紅酒、鐵礦石、煤炭等，兩國經貿關係基本恢復正常。他認為，北京對楊恆均的判決相信是基於多年調查和確鑿證據，而非出於報復或其他地緣政治的考慮。

但朱鋒也坦言，楊恆均事件是中澳一個新的衝突點，將為雙邊關係注入不確定性，並造成「非常令人關注的影響」。他分析，澳洲國內政治勢力炒作可能進行炒作，指責中國在藉機打壓澳洲，這方面最讓人擔憂。

另一方面，澳洲與新西蘭2月1日首次在澳洲墨爾本舉行外長、防長「2+2」會談，深化安全合作關係。新西蘭表示同意正式探討加入AUKUS；澳洲今年也將派官員赴新西蘭討論AUKUS，並在量子計算和人工智能等戰略敏感領域開展合作。

朱鋒分析，中澳關係目前持續複雜，兩國在安全和外交上的緊張態勢尚未根本扭轉。澳洲目前還扮演穿針引線的角色，加強美國在區域內圍堵中國的盟友體系，北京目前對是否向澳洲釋放更多善意可能也有一定保留。

朱鋒指出，亞太地區整體地緣戰略態勢正在發生「戰略性的新變化」，楊恆均事件完全有可能進一步擾動地緣政治。