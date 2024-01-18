陸克文：中國宜減少強調意識形態　恢復企業信心

撰文：聯合早報
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澳洲駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）說，中國當局須減少對意識形態的強調，並重新強調市場經濟中正常的企業效益問題，才能從根本上恢復民營企業信心。

能說一口流利中文、曾任澳洲總理的陸克文1月17日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）時表示，信心、地緣政治和貿易，是中國經濟當前面臨的主要挑戰。

他認為，消費者信心是中國經濟長期發展的保障，但中國消費者經歷新型疫情、地產市場和資本市場的低迷後，倍受打擊。而且，和消費者信心同樣重要的民營企業信心，也在過去幾年受到「國進民退」影響非常大。

陸克文說，要從根本上恢復商業信心，中國當局須減少強調（De-emphasize）意識形態，重新強調（Re-emphasize）市場經濟中正常的企業效益激勵問題。

中國在2021年對民營資本主要投資的科技平台和教育行業進行整頓，並收緊地產業的借貸。有觀點認為，這一波監管衝擊民營企業的營商環境。

2023年以來，中國頒布系列政策支持民營經濟發展，但民間投資仍未見起色。2023年前10個月，民間投資增長為負0.5%。面對整體信心不足的問題，中共中央提出通過宣傳輿論引導經濟，「唱響中國經濟光明論」。

參與同一場論壇的英國倫敦政治經濟學院（LSE）經濟學教授金刻羽指出，信心需有一定來源。比如，在整體工資水平增速並沒有上升的情況下，很難有高消費熱情。

第九屆世界和平論壇開幕禮2021年7月3日在清華大學舉行，澳洲前總理陸克文在會上發言。（世界和平論壇微博賬號）

前央行副行長朱民： 中國政府將投10萬億到綠色經濟領域

論壇上，中國央行前副行長、中國國際經濟交流中心副理事長朱民表示，數據上來看，2023年中國消費增速7.1%，大於整體GDP增速5.2%，說明信心正在回升。他強調，無論是通過財政政策增加社會保障支出，還是通過工資增長確保人們有信心消費，都需要時間。

他認為企業信心也在回升，並以貿易數據舉例，2023年中國進出口增長0.2%，而民營企業進出口增長6.3%，「中國民營企業對全球環境變化的反應迅速，是很好的現象。」

朱民說，2023年中國經濟增速達到5.2%，說明中國經濟的韌性，但挑戰也是巨大的。傳統的經濟動力，貿易、地產和基建投資都已失效，下一步需要靠國內消費、數碼製造和綠色經濟轉型。

對於金刻羽提出綠色經濟可能難以替代此前10年地產和基建對中國經濟增長和就業的拉動作用，朱民強調，規模很重要。他預計，中國政府2024年將在綠色基建設施、數碼能源、數碼電力系統等方面投入10萬億人民幣，拉動經濟，促進綠色轉型，並避免在路橋上的過度投資。

朱民強調，中國經濟正經歷結構性改革，只是需要時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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