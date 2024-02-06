印尼峇里島2月14日起徵收旅遊稅　每人約75港元　大小同價

印尼的著名旅遊勝地峇里島將從2月14日起，向所有入境的外國遊客徵收每人15萬印尼盾（約75港元）的旅遊稅，兒童不豁免。



旅遊稅適用於前往峇里島及其周邊島嶼（如珀尼達島、藍夢島和金銀島）的遊客。

峇里旅遊局在去年9月宣佈了開徵旅遊稅的日期，近日宣布細節。遊客可以在機場櫃枱繳付旅遊稅；不過，當局鼓勵遊客在啟程前，通過Love Bali網站或手機應用繳稅。遊客繳稅並通過電郵收到旅遊稅憑單後，須將憑單保存在手機裏，在抵達峇里島機場或港口時讓關卡人員掃描檢查。

外國遊客每次登島都須繳旅遊稅，包括從印尼其他地方前往峇里島；從峇里島到附近的龍目島等地點後再返回峇里島，也須再次繳稅。不過，在峇里省內跳島的遊客回到本島時，則無須再繳稅。

印尼農曆新年氣氛濃厚，會有街頭巡遊。圖為2023年1月21日，峇里島華人舞獅表演。（Getty）

所得稅款將用來改善旅遊服務、保存峇里文化和保護環境

峇里省政府說，所得稅款將用來改善旅遊服務、保存峇里文化和保護環境；但當局未宣佈具體計劃。當局曾說，稅款中的70%將用於在島上建造新的垃圾管理系統。

多年來，遊客絡繹不絕和隨之而來的環境污染問題困擾着峇里島，當地居民申訴那裏的海岸幾乎全被塑料覆蓋了。近年來，一些遊客非法打工、不尊重宗教場所、醉酒駕駛等行為也使當地人和外國人之間的緊張關係加劇。

印尼烏達亞納大學（Udayana University）旅遊學教授阿諾慕（I Putu Anom）認為，地方政府有責任以直接惠及遊客的方式來使用所徵收的旅遊稅。如果做不到，可能會在一定程度上引起旅客不滿或抗拒。

阿諾慕說：「垃圾、交通擁堵和犯罪問題可能困擾在峇里島度假的外國遊客。當他們到達機場開始行程時，不希望遇到交通擁堵。他們結束度假前往機場時，也不希望遇到。」

峇里島多名高官已保證，這些稅款如何使用將是透明的；不過他們坦承，在2月14日新條例生效之前，應該有更多宣傳好讓所有抵達的遊客知道他們付了什麼款、如何付款以及為何付款。

印尼媒體早前報道，峇里省政府從今年1月起調高部分娛樂業者如水療和夜總會等的娛樂稅，從過去的15%調高到40%或75%，引起業者反彈。

業者呼籲當局重新考慮增稅，因為峇里島旅遊業尚未完全復甦，他們擔心許多外國客人可能因此轉向其他價格更實惠的旅遊地。業者指出，鄰國如泰國和馬來西亞都沒有徵收這麼高的娛樂稅。

峇里旅遊局預計今年登島旅客將有700萬人次，比去年的520萬人次增加約180萬人次，增幅逾三成。

本文獲《聯合早報》授權轉載

