峇里女子遭搶手機　淡定與「搶匪」交涉成功　贖金原來是「這樣」

撰文：ETtoday
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印尼峇里島近日發生一起離奇案件，一名女子為了拿回手機，連續交付了2顆食物作為「贖金」，給抱著手機的猴子。

畫面在網路上掀起熱議，至今超過2,000萬次觀看，令人感到十分驚奇。

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從影片當中可以看見，這隻猴子坐在台階上，雙手則抱著一支手機，接著死死盯住女子的包包，似乎是想透過手機來「交換贖金」。

女子拿出了第一顆果子，猴子接過後直接叼在嘴上，但並沒有把手機鬆開，直到拿到了第二顆果子，才直接把手機丟了出來，接著心滿意足離開現場，留下滿臉無奈的女子，以及傻眼的遊客。

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這段影片在網路上曝光，截至目前已經超過2,000萬人觀看。

不少網友也傻眼直言「聰明的猴子」、「他們已經進化到會做這種事了嗎」、「現在的猴子為了食物，招數真的愈來愈多」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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