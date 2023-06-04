印尼自由行注意｜峇里島公布12行為準則　列明禁忌　遊客須守規

印尼峇里島（又譯作峇厘島）推出了一套行為準則，要求遊客進入廟宇主殿祭拜時必須穿峇里傳統服裝，並嚴禁遊客攀爬聖樹和使用一次性塑料用品。



據《雅加達郵報》星期六（6月3日）報道，這套行為準則列下了12項遊客須遵守的事項和八項禁忌。

其中，準則要求遊客尊重當地的宗教、傳統習俗和文化；身處宗教場所、旅遊景點、公共場所或從事任何活動時，須穿着得體，保持良好的行為舉止。

參觀廟宇時，除非要祭拜，否則遊客不得進入主殿；女性生理期時也不可進入寺廟。此外，遊客不得攀爬聖樹或褻瀆神靈；不可使用一次性塑料用品，如膠袋、塑料吸管或聚苯乙烯泡沫塑料；不可通過社交媒體散播仇恨言論和虛假訊息等。

峇里省省長科斯特星期三（5月31日）簽發遊客行為準則時說：「峇里島各縣市長、派駐峇里島的大使和領事將跟進和實施這些準則，中央政府也將開會跟進。」

峇里省當局也會在關卡分發行為準則傳單給所有入境的外國遊客。

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今年來129外國人被逐

科斯特強調，峇里島依然以旅遊業為主要經濟支柱，但會更有選擇性地引進高素質遊客。他說：「峇里島的旅遊業是講究文化、有素質和有尊嚴的。我們希望有素質的旅客前來峇里島，並不希望旅遊業給峇里島帶來災難。」

近幾個月，峇里島島民針對遊客不良行為的投訴激增。其中，有數名外國遊客因在神聖場所拍裸照遭撻伐，最終被遞解出境。

今年至今，峇里島已驅逐了至少129名外國人，另有1100人因魯莽駕駛接獲罰單。峇里島去年驅逐的外國人則有190名。

峇里島政府今年2月也宣布要限制遊客登山，因為遊客的一些行為被認為有損山區的神聖。

社交媒體上有大量照片，有人身穿短褲的遊客在峇里島廟宇前拍照。（截自Instagram）

本文獲《聯合早報》授權轉載



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