美國首例　密歇根少年校園槍殺4人　母忽視暴力警號被判誤殺罪成

美國密歇根州（Michigan）於2021年發生校園槍斃案，共造成4死7傷，當時15歲的槍手克倫布利（Ethan Crumbley）已於去年12月被判囚終身。 其母親被指無視兒子的暴力警號，仍允許他使用槍枝，因此須為慘劇負責。陪審團2月6日判她誤殺罪成，成為美國首宗因子女犯下槍擊，家長被判誤殺罪成的案例。



此案1月25日在（Oakland County）開審，檢察官指出，45 歲的珍妮弗（Jennifer Crumbley）儘管沒有扣動扳機，但以疏忽的方式存放槍枝和彈藥，應對死亡事件承擔刑事責任。 她及丈夫知道兒子的精神狀態每況愈下，並對他人構成危險，仍允許他使用槍枝，並在聖誕節以9毫米口徑手槍作為禮物，成為案中殺死4名同學的兇槍。

珍妮弗的律師辯稱，槍枝是由丈夫購買及負責存放，沒有明確跡象顯示兒子會殺人，她兒子的罪行是「不可預見的」。珍妮弗承認，由於兒子的畫作具暴力元素，案發當日父母被校方約見，她本可以在槍擊當天帶他回家，但她始終不相信兒子會犯罪。

為確定家長應否為此案負責，奧陪審員審查了400多份證據，包括槍手的手機短信、照片，以及涉案影片。檢方並傳召了20 多名證人，包括執法人員和學校工作人員。

陪審團最終裁定她四項誤殺罪成立，每項罪名最高可判囚 15 年，案件會於4月9日判刑。她的丈夫、 47歲的詹姆士（James Crumbley）亦被起訴，案件將於3 月審理。