俄羅斯大使：普京訪朝鮮時將簽署「非常好」一系列協議

俄羅斯駐朝鮮大使披露，俄羅斯和朝鮮正制定一項「非常好」的一系列協議，這項協議將在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問朝鮮時簽署。



普京2023年接受朝鮮領袖金正恩的邀請，計劃到平壤進行訪問。這將是普京20多年來首次訪問朝鮮。克里姆林宮1月說，訪問日期尚未確定。

塔斯社（TASS）2月7日報道，俄羅斯駐朝鮮大使馬采戈拉（Alexander Matsegora）受訪時說：「雙方還沒有討論訪問時間表。目前正在籌備的，只是雙方到時將簽署的聯合文件。我認為這將是非常好的協議。」

馬采戈拉說，協議將促進兩國的旅遊業，使雙方往來更便利。他並沒有透露任何細節。

自2022年入侵烏克蘭後，面對西方制裁的莫斯科與平壤建立更密切的關係。美國為此發出警告，指俄朝軍事合作日益增長，導致危險加劇。

華盛頓說，為保持對烏克蘭的攻擊強度，莫斯科轉而向平壤和伊朗尋求武器，包括無人機和導彈。

圖為朝鮮領導人金正恩2023年10月19日在朝鮮平壤舉行的一個會議中，歡迎俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS/File Photo）

美國駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）6日在聯合國安理會會議上說，俄羅斯以朝鮮提供的彈道導彈向烏克蘭進行至少9次襲擊。

俄羅斯和朝鮮都否認美國的指控。莫斯科說，它可以依自己的選擇，與任何國家發展關係，並指它和平壤的合作不違反國際協議。

馬采戈拉說：「現在說或許太早，但我認為，今年俄羅斯和朝鮮的關係將在許多方面取得突破。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

