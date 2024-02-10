Tesla若缺少了馬斯克是否還值錢？

電動車巨頭Tesla（Tesla Inc）的股價開年至今短短一個多月裏，已經下挫超過27％。最近它的首席執行官馬斯克（Elon Musk）在Tesla的560億美元（約750億9000萬新元）鉅額薪酬，被一名特拉華州法官駁回，氣得馬斯克即刻在社交平台上呼籲Tesla舉行股東投票，將公司的註冊地從特拉華州遷至德克薩斯州。



幾個星期前，馬斯克也直言不諱地公開指出，除非他擁有Tesla25％以上的投票控制權，否則他不願意在Tesla開發人工智能和機器人科技。

前個星期Tesla發布財報時，馬斯克也在分析師線上會議說，他堅持要獲得更多的Tesla股份，並解釋他要的是這家電動車公司的控制權而不是金錢。馬斯克說：

我不想控制它（Tesla），但是如果現階段我對公司的影響力這麼小，我可能會被一些隨機的股東諮詢公司投票淘汰。

馬斯克目前擁有Tesla約13％股份。因此不少人也在各個社交平台議論，馬斯克是否會因為薪酬配套之事，一氣之下退出Tesla，將他的注意力和財力集中在發展他擁有的其他業務，例如SpaceX、X、Neuralink，以及xAI。如果真是如此，沒有馬斯克的Tesla會像現在這樣值錢嗎？馬斯克到底為Tesla加了多少分？

首先，我們來了解一下馬斯克這個鉅額薪酬的背景。雖然Tesla如今是全球市值最高的公司之一。但在2018年，它只是一家市值約500億美元的電動車公司，涉及的市場和產品也非常新。

馬斯克2018年薪酬配套 美國企業史上最豐厚

當時的董事會為了鼓勵馬斯克為公司盡心盡力，提出了「2018年度首席執行官績效獎」（2018 CEO Performance Award）。這個績效獎勵包括12批股票期權，行使權的時間表是以Tesla的運營里程碑和市場狀況為準。

所謂的市場狀況，就是Tesla的市值要先達到1000億美元，也就是當時定下這個績效獎勵時的大約一倍。之後市值要在各個階段增加500億美元。在運營方面，Tesla必須實現規定的營業額，以及調整後的息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）的里程碑。

馬斯克2018年的薪酬配套，是美國企業史上最豐厚的首席執行官薪酬。如果Tesla實現所有運營目標，再加上公司市值達到6500億美元，馬斯克就會賺到560億美元的股票。

Tesla市值增長約10倍 超過五家大汽車製造商

截至星期一（2月5日），Tesla的市值是5673億美元。無可否認的是，馬斯克的光環確實讓Tesla在過去五年裏市值增長約10倍。根據companiesmarketcap.com的數字，Tesla的市值甚至超過五家大汽車製造商，即豐田（Toyota）、保時捷（Porsche）、奔馳（Mercedes Benz）、寶馬（BMW），以及大眾汽車（Volkswagen）的總和。對許多業內人士和投資者來說，馬斯克是Tesla的代表和靈魂。

根據標準與普爾全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）提供給《聯合早報》的數字，以上星期五（2日）為標準，豐田的本益比是16.45倍，保時捷的本益比是15.09倍，奔馳的是4.74倍，寶馬是3.59倍，大眾汽車是4.04倍。但是Tesla的本益比卻是驚人的43.70倍。

為什麼有這麼大的差距？一些與記者交談的分析師都不約而同地指出，這些老字號汽車製造商其實都陸續開始推出電動車。儘管Tesla很「紅」、很「出名」，它的業務和其他汽車製造商在本質上沒有很大的不同。

最明顯的不同，也許就是Tesla有一名作風「前衛」的首席執行官。這名首席執行官對人工智能的熱衷程度也非一般。他帶給Tesla很不一樣的形象，總是能夠讓人們把他和太空、人形機器人等高科技的領域聯想起來。

如果馬斯克真的因為拿不到這個薪酬配套而離開Tesla，而且還帶走他的人工智能和機器人團隊，Tesla是否會失去目前享有的估值溢價？一名分析師對《聯合早報》說，儘管取消馬斯克的薪酬配套，能夠避免讓Tesla的股權稀釋約9％，但是沒有了馬斯克，「平淡」的Tesla股價如果用上述五大汽車製造商的平均本益比8.78倍計算，可能會嚇死很多股東。

儘管市場議論紛紛，馬斯克和Tesla的關係，相信不會那麼容易切斷。最有可能出現的情況是：Tesla重新調整馬斯克的薪酬配套，修改到特拉華州法院可以接受的程度，然後讓這件事在幾個月後平息。

馬斯克仍然是Tesla最大的個別股東，相信他也不會想要看到自己持有的13％股份價值，因為自己的離去而價值下跌。