馬斯克身家岌岌可危！　Tesla發放560億美元天價薪酬　遭判無效

電動車巨企Tesla創辦人馬斯克Elon Musk，其560億美元天價薪酬方案遭美國特拉華州法院裁定無效，Tesla股價績後本一蹶不振，現更雪上加霜，盤後挫2.6%報186.7美元。



此判決無效意味著馬斯克的一部分財富陷入了不確定性，Tesla曾證實，馬斯克已經收到了該方案授予他的最後一批期權。若剔除這部分資產，其資產淨值將降至1500億美元，令其在全球富豪排行榜中的排名跌至第三。



560億美元酬金不要求全職工作

涉案薪酬獎勵方案源自2018年，Tesla董事會給予馬斯克560億美元的薪酬方案，甚至不要求他全職為公司工作，其中一名股東對此提出訴訟，據悉這是美國上市企業歷史上金額最高的奬勵計劃。

根據該酬方案，如果Tesla達到特定的財務目標，馬斯克將分批解鎖期權獎勵。而公司在2023年證實，馬斯克已經收到了最後一批獎勵。

馬斯克的薪酬計劃，據悉是美國上市企業歷來金額最高的奬勵計劃。（資料圖片）

法官判決稱方案存在嚴重缺陷

判決法官Kathaleen McCormick認為，董事會設立該方案時存在嚴重缺陷，且未能證實其公平，而馬斯克與一些董事會成員關係過於密切，以至於他們無法真正獨立行事。

McCormick指出，她認為是馬斯克控制着Tesla，而非該公司董事會和股東，至少在設定他的薪酬方面是這樣。馬斯克目前直接持有公司約13%的股份，年初他直言希望獲得25%的投票權，以保障影響力，否則寧願在Tesla之外打造AI產品。

馬斯克X平台發帖，籲不要在特拉華州註冊公司。（網頁截圖）

馬斯克連發帖回應疑不滿

而馬斯克本人在他旗下社交平台X（前稱Twitter）發帖直接回應對判決結果的不滿，稱永遠不要在特拉華州註冊公司（Never incorporate your company in the state of Delware）。隨後，他又發文稱如果希望由股東決定公司事務，則建議在該州註冊。但是馬斯克仍然有權可以提出上訴。