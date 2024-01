馬斯克身家岌岌可危！　Tesla發放560億美元天價薪酬　遭判無效

電動車巨企Tesla創辦人馬斯克Elon Musk,其560億美元天價薪酬方案遭美國特拉華州法院裁定無效,Tesla股價績後本一蹶不振,現更雪上加霜,盤後挫2.6%報186.7美元。



此判決無效意味著馬斯克的一部分財富陷入了不確定性,Tesla曾證實,馬斯克已經收到了該方案授予他的最後一批期權。若剔除這部分資產,其資產淨值將降至1500億美元,令其在全球富豪排行榜中的排名跌至第三。



560億美元酬金不要求全職工作

涉案薪酬獎勵方案源自2018年,Tesla董事會給予馬斯克560億美元的薪酬方案,甚至不要求他全職為公司工作,其中一名股東對此提出訴訟,據悉這是美國上市企業歷史上金額最高的奬勵計劃。

根據該酬方案,如果Tesla達到特定的財務目標,馬斯克將分批解鎖期權獎勵。而公司在2023年證實,馬斯克已經收到了最後一批獎勵。

馬斯克的薪酬計劃,據悉是美國上市企業歷來金額最高的奬勵計劃。(資料圖片)

法官判決稱方案存在嚴重缺陷

判決法官Kathaleen McCormick認為,董事會設立該方案時存在嚴重缺陷,且未能證實其公平,而馬斯克與一些董事會成員關係過於密切,以至於他們無法真正獨立行事。

McCormick指出,她認為是馬斯克控制着Tesla,而非該公司董事會和股東,至少在設定他的薪酬方面是這樣。馬斯克目前直接持有公司約13%的股份,年初他直言希望獲得25%的投票權,以保障影響力,否則寧願在Tesla之外打造AI產品。

馬斯克X平台發帖,籲不要在特拉華州註冊公司。(網頁截圖)

馬斯克連發帖回應疑不滿

而馬斯克本人在他旗下社交平台X(前稱Twitter)發帖直接回應對判決結果的不滿,稱永遠不要在特拉華州註冊公司(Never incorporate your company in the state of Delware)。隨後,他又發文稱如果希望由股東決定公司事務,則建議在該州註冊。但是馬斯克仍然有權可以提出上訴。