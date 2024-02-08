東京都知事小池百合子訪台晤蔡英文賴清德　赴公墓弔唁李登輝

日本東京都知事小池百合子2月7日到訪台灣，並會見蔡英文、賴清德，雙方均倡加強交流與合作。她8日再前往公墓弔唁李登輝，據李登輝基金會指，她過程中頻頻拭淚。中國駐日本使館7日對小池百合子訪台表示堅決反對，向日方提出嚴正交涉。



台方指，蔡英文7日下午在寓所接見小池百合子訪問團，她表示台灣與日本共同經歷過許多挑戰，盼未來雙方有更多交流合作機會，讓台日關係發展愈來愈好。

倡加強交流與合作

小池百合子則表示感謝在日本石川縣能登半島發生地震後，台灣各界人士踴躍捐助善款，協助日本賑災，又指感謝台灣數位發展部唐鳳部長在疫情嚴峻時的協助，她認為台灣擁有相當優秀的數碼人才與技術，希望兩地能各自發揮數碼強項，持續加強交流與合作。

+ 1

剛在1月台灣大選勝出的賴清德也在7日會見小池百合子，他稱未來會努力維持台海現狀穩定及區域和平，促進台灣進一步繁榮發展，盼台日進一步合作，在區域和平穩定及經濟產業繁榮發展上，共創雙贏。

小池百合子則談到台日合作不僅限於防災救援，還有許多其他領域，例如加強數碼領域合作，也期盼雙方共同支持台日新創產業，培養更多年輕企業家，並開創新的指標產業。

台媒報道，小池百合子8日前往公墓弔唁李登輝，據李登輝基金會8日下午發布的新聞稿指，小池百合子在李登輝墓前拭淚表示，想念他（李登輝）的時候還是會止不住眼淚。

弔唁結束後，小池百合子與李登輝的女兒李安妮展開簡短交流，李安妮分享接掌基金會後的轉型工作，小池百合子則問候李登輝夫人曾文惠的身體狀況等。

東京都知事小池百合子2024年2月8日前往公墓弔唁李登輝（李登輝基金會）

中方：反對任何名義同台開展官方交往

中國駐日本使館發言人7日表示，台灣問題事關中國核心利益，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，中方一貫堅決反對日本以任何形式、任何名義同台灣開展官方交往。