查理斯三世患癌　王室拒公開具體病情惹爭議　外公喬治六世更神秘

英國白金漢宮2月5日公布國王查理斯三世（King Charles III）患癌後，至今未有透露癌症類別與期數，據外媒7日指，此事也引起王室是否要公開更多病情資訊的爭議。英國王室過去被指會隱瞞君主病情，查理斯的外公、前英王喬治六世（George VI）患肺癌一事當時甚少人知道，醫生甚至沒有告訴他本人。



白金漢宮5日公布英王患癌消息後，僅指不是前列腺癌，未有提供更多資料，據美媒7日指，外界對其病情出現不少疑問。王室歷史學家威廉姆斯（Kate Williams）指目前如「未知水域」，不知道他有什麼癌症、不知道他正接受什麼治療，也不知道他會缺席公眾活動多久。

王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）也指只知道部份資訊總是「棘手」，外界可能會詮釋甚至過度詮釋。

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外界希望王室公開更多資料，不過據一些英媒指出，原來這次王室是「有進步」，與喬治六世時期大有不同。喬治六世是已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的父親，即查理斯三世的外公。

綜合王室傳記作家史密斯與英媒《每日電訊報》指，喬治六世最初患有動脈硬化（Arteriosclerosis），未有向公眾充分講述，至後來患上肺癌，1951年9月要切除左肺，僅把事情淡化稱作是「結構異常」（structural abnormalities），更甚的是，王室醫生隱瞞肺癌的診斷結果，不但沒有通知公眾、國王家人，甚至沒有告訴國王本人。

在切除左肺的5個月左右後，喬治六世1952年2月逝世，王室公布的死因聲明也僅稱是在睡夢中「冠狀動脈血栓形成」（coronary thrombosis）。

已故英女王伊利沙伯二世也被質疑曾患癌症，她2022年9月逝世後，王室指死因是「老死」（old age），不過一本由菲臘親王（Prince Philip）友人兼前英國議員布蘭德雷斯（Gyles Brandreth）撰寫、2022年12月出版的書籍《伊利沙伯：私人寫照》（Elizabeth: An Intimate Portrait，暫譯），內容則寫道「我聽說女王陛下罹患一種骨髓瘤（Myeloma），也就是骨髓癌。」