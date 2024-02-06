查理斯三世確診患癌　哈里王子趕返英國探望　英媒：重修舊好機會

英王查理斯三世（King Charles III）確診患上癌症後，據哈里王子（Prince Harry）的辦公室向傳媒證實，哈里王子會在5日動身起程從美國加州飛回倫敦，以探望父親，英媒形容這次到訪為兩父子關係帶來「解凍」希望，是重修舊好的機會。



白金漢宮5日發聲明公布英王患癌的消息，但未有透露癌症類別和期數。

《每日郵報》、《每日電訊報》等英媒5日引述消息人士報道，在白金漢宮發聲明前，查理斯三世先私下向兩個兒子、三個弟妹透露消息，其中哈里王子在獲告知後，立即決定盡快飛回倫敦探望父親。哈里王子的辦公室之後向傳媒PageSix證實消息，稱哈里會在5日起程，其妻子梅根（Meghan Markle）及子女則不會同行。

報道形容此事證明兩父子之間的聯繫仍然牢固，但也有專家擔心，哈里王子趕返英國的舉動或顯示國王病情的嚴重性。

哈里王子近年與王室關係緊張，報道指這次探望為兩方關係帶來解凍的希望，並引述前英國廣播公司（BBC）王室記者邦德（Jennie Bond）指，希望這次事件會令查理斯與哈里兩父子重修舊好。

圖為英國哈里王子2023年6月6日身在英國倫敦高等法院大樓外。（Reuters）

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查理斯1月因前列腺增大問題在倫敦入院接受手術後出院，至白金漢宮2月5日發聲明公布，查理斯接受良性前列腺增生手術期間，醫院注意到其他問題，隨後診斷發現罹癌。聲明未有透露癌症類別和期數，但英媒引述王室消息人士稱，他並非罹患前列腺癌。

白金漢宮的聲明指出，查理斯已即日開始定期治療計劃。治療期間，醫生建議他推遲會見公眾，但他將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。

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