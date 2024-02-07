查理斯三世患癌｜哈里王子返英與父短聚　英媒：無計劃見威廉王子

英王查理斯三世（King Charles III）確診患上癌症後，其兒子哈里王子（Prince Harry）2月5日動身起程從美國加州飛回倫敦探望父親，據英媒指，兩人在克拉倫斯宮（Clarence House）短暫見面。查理斯離開時向傳媒面露微笑揮手，這是他公布患癌後首度公開露面。



哈里王子近年與王室關係緊張，他這次返英之旅備受關注，尤其是他與父親查理斯的會晤，以及會否與兄長威廉王子（Prince William）見面「破冰」，但據《每日郵報》引述接近哈里與王室的消息人士指，雖然哈里會「樂意接受」與威廉王子的會面邀請，但兩人並無計劃會面。

英媒指，哈里王子6日下午2時45分左右抵達克拉倫斯宮（Clarence House）與父親見面，至下午3時35分左右，查理斯坐車離開克拉倫斯宮，他向傳媒微笑揮手，看來精神不錯。

他與王后卡米拉（Queen Camilla）會前往桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）休養。

+ 1

白金漢宮5日發聲明公布英王患癌的消息，但未有透露癌症類別和期數，僅指不是前列腺癌。

英國首相辛偉誠表示，查理斯的癌症在早期發現，整個國家都希望他能完全康復。

查理斯私下向家人透露病情

《每日郵報》、《每日電訊報》等英媒5日引述消息人士報道，在白金漢宮發聲明前，查理斯三世先私下向兩個兒子、三個弟妹透露消息，其中哈里王子在獲告知後，立即決定盡快飛回倫敦探望父親。哈里王子的辦公室之後向傳媒PageSix證實消息，稱哈里會在5日起程，其妻子梅根（Meghan Markle）及子女則不會同行。

報道形容此事證明兩父子之間的聯繫仍然牢固，但也有專家擔心，哈里王子趕返英國的舉動或顯示國王病情的嚴重性。

哈里王子近年與王室關係緊張，報道指這次探望為兩方關係帶來解凍的希望，並引述前英國廣播公司（BBC）王室記者邦德（Jennie Bond）指，希望這次事件會令查理斯與哈里兩父子重修舊好。

圖為英國哈里王子2023年6月6日身在英國倫敦高等法院大樓外。（Reuters）

【延伸閱讀】哈里梅根接連過生日 英王室再沒公開道賀 傳與威廉暗掌大權有關（點圖放大瀏覽）：