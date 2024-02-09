澤連斯基任命新武裝部隊總司令　瑟爾斯基是何許人物？

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月8日任命烏克蘭陸軍司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）為新任烏克蘭武裝部隊總司令。瑟爾斯基是烏克蘭的重要軍事人物，自2019年起領導烏克蘭陸軍，並在烏克蘭與俄羅斯的戰爭中發揮關鍵作用。



瑟爾斯基1965年7月出生於俄羅斯弗拉基米爾地區，當時這個地區是蘇聯的一部份。他自1980年代起就居住在烏克蘭，並在莫斯科的高級軍事指揮學校接受教育。他1986年畢業，並在蘇聯炮兵部隊服役5年。

圖為2024年1月12日，瑟爾斯基接受路透社採訪。（Reuters）

自2014年以來，瑟爾斯基指揮烏克蘭軍隊對抗在東部頓涅茨克和盧甘斯克地區爆發、受俄羅斯支持的叛亂，並被賦予代號「雪豹」（Snow leopard）。

瑟爾斯基非常關注部隊士氣，經常親自前往前線探望士兵。他表示自己每晚只睡4.5個小時，喜歡去健身房放鬆身心。他已婚並育有2名兒子。

戰績

作為烏克蘭陸軍指揮官，瑟爾斯基在俄羅斯入侵期間取得重大勝利。在瑟爾斯基的領導下，烏軍在俄烏戰爭初期成功保衛首都基輔，瑟爾斯基2022年還被授予烏克蘭最高榮譽「烏克蘭英雄」稱號。

在2022年7月，瑟爾斯基策劃並執行一次閃電反攻，把俄羅斯軍隊逐出哈爾科夫市，並重新奪回東部和東南部的大片土地。瑟爾斯基2023年初還在東部城市巴赫穆特的防守中發揮重要作用。