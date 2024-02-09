拜登回應「無記性」言論　稱自己「記憶正常」

美國總統拜登（Joe Biden）2月8日回應司法部特別檢察官形容自己是「記性不佳的老人」、記憶力「明顯有限」的言論時，強調自己記憶正常，惟他在同一場合談及以巴局勢時，就將埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）誤稱為「墨西哥總統」。



拜登8日晚上在白宮舉行全國電視講話，指自己接受司法部特別檢察官羅伯特．許（Robert Hur）團隊調查前一天，自己正忙於處理以巴衝突，形容工作繁忙。

他亦批評特別檢察官在報告中提及自己長子博（Beau Biden）離世一事，稱對方竟敢搬出這個話題，強調無需任何人提醒博在何時喪生。

對於涉嫌不當處理機密文件一事，拜登表示外界認為他故意收藏有關文件的指控不實，承認自己應監察該批文件由辦公室交回政府，而有關問題已經劃下句號，亦指自己沒違法。

有不少聲音認為現年81歲的拜登不應連任總統，他重申自己是全國最有資格擔任總統之人，指自己雖然年紀漸中，但他清楚自己在做甚麼。

拜登在講話中亦提及以巴局勢，形容以色列在加沙地帶（Gaza Strip）的回應行動「過火」，是華府至今對以色列最嚴厲的批評。他表示，自己正推動對巴勒斯坦民眾加大人道援助和暫時停火，換取哈馬斯釋放人質，形容加沙有大量無辜民眾捱餓及捲入衝突中喪生，指需要制止這些情況。