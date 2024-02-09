日本央行長植田和男：退出負利率政策也會維持寬鬆貨幣政策

日本央行行長植田和男2月9日在眾議院預算委員會議上，表示解除負利率政策後，也很可能維持寬鬆的貨幣政策。



共同社報道，貨幣政策正常化是近期金融領域的一大熱門課題。植田和男2月9表示解除負利率政策後，也很可能維持寬鬆的貨幣政策。央行副行長內田真一亦在8日的演講中，指出就算解除負利率，也很難想像會出現強勢加息的情況。

目前市場上不少投資者預測，日本央行會在今年三月或四月的貨幣政策會議上取消負利率政策。分析認為，央行正副行長的談話既是闡明政府的政策方向，也是為了平息金融市場的各種猜測。

不過，國際貨幣基金組織（IMF）9日表示，日本央行現在應考慮退出貨幣寬鬆政策，並在通脹持續回升的情況下逐步加息。

IMF表示，日本經濟持續復蘇，產出缺口縮小和勞動力短缺加劇，國內需求正在取代成本上漲，成為通脹的主要驅動力。IMF認為短期內，日本央行重點應該轉向收緊財政政策和逐步退出非常規貨幣政策，同時保持金融穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

