寵物芝娃娃「舔一口」險喪命　西班牙男感染罕見敗血症引發肺炎

人與寵物之間的親密接觸通常給我們帶來歡樂和溫暖，然而，我們往往忽略與寵物親密接觸可能帶來的健康風險。西班牙加那利群島（Canary Islands）一名71歲男子被他的寵物狗芝娃娃舔舐後，他差點喪命於一種罕見病菌的感染。



這名71歲男子在他的寵物狗芝娃娃舔他後差點因感染一種罕見的病菌而喪命。他被芝娃娃舔舐後感染一種罕見的病菌，導致他患上肺炎和敗血症。幸運的是，他在6個月後康復。

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包括《鏡報》和《每日郵報》在內傳媒引述醫生稱，這名男子住進醫院3週並接受輔助氧氣治療。他的血液檢測顯示，他感染一種常見的細菌，那就是敗血性巴氏桿菌（Pasteurella Multocida），這種細菌常存在於狗的口腔中。

醫生說，男子的右邊肺部狀態很混濁，但過往病例極少有敗血性巴氏桿菌引發肺炎症狀。

專家表示，這種細菌「很少」會引起肺炎，但通常會在被狗和貓咬傷或抓傷後引發軟組織感染。雖然治療他的醫生沒有明確表示他是通過被狗舔來感染敗血性巴氏桿菌，但他們提出這種可能。與狗共眠、親吻狗和讓狗舔都可能使人感染這種細菌。