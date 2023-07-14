全球禽流感病例創新高　歐盟呼籲寵物主人把貓狗留在室內

世界各地出現創紀錄的禽流感病例，歐洲呼籲寵物主人將貓狗留在屋內以防萬一。



法新社報道，歐洲食品安全局（European Food Safety Authority，EFSA）星期四（7月13日）發布公告，「建議民眾避免讓寵物貓狗包括一般肉食寵物，接觸到已死亡或患病的動物。」

公告說：「在已證實高致病性的禽流感病毒在野鳥中廣泛傳播的地區，寵物主人可以用繩索拴住狗，把貓關在屋內。」

最近幾週，意大利有五隻狗和一隻貓確診禽流感。自6月10日以來，波蘭各地報告了24起家貓確診病例。

1996年，一種被稱為H5N1的禽流感病毒變種在中國首次出現，這種高致病性病毒此前主要局限於季節性暴發。但與世界衛生組織（WHO）合作研究動物流感的一個研究中心說，2021年中期「發生了一些情況」，導致這組病毒的傳染性大大增強。而感染禽流感的哺乳動物數量也出現激增。

在極罕有的情況下，一些人在與感染禽流感的鳥類密切接觸後，也感染了這種可能致命的病毒。

美國今年4月開始對幾種可能用於鳥類的候選疫苗進行測試。法國希望最快在今年秋季開始為家禽接種疫苗。

不過，英國首席獸醫官員米德爾米斯（Christine Middelmiss）說，給家禽接種疫苗並不是預防禽流感的「靈丹妙藥，因為病毒會不斷變化」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

