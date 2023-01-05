Taylor Swift愛貓身價竟高達7.5億 全球最值錢寵物還不是牠
撰文：中天新聞網
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根據美國寵物網站All About Cats的一份統計顯示，美國歌手Taylor Swift（泰勒絲）的愛貓Olivia Benson身價高達9千7百萬美金（約7.57億港元），是全球最富有的貓咪之一。
Taylor Swift向來不吝於分享她和三隻愛貓的生活點滴，是位不折不扣的貓奴。她喜歡用自己喜愛的影集角色來為貓咪們取名，Olivia Benson就是《律政風雲》（Law & Order；法網游龍）的主角之一。
這隻蘇格蘭折耳貓，除了經常出現在Taylor Swift的社群帳號之外，牠也曾在Taylor Swift的音樂MV和可樂廣告中演出。
比Taylor Swift愛貓身價更高的是牠們 第一名繼承了主人近40億元遺產 點圖看詳細排名及更多All About Cats的有趣調查：
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All About Cats的這份名單是以每隻寵物在社群平台中貼文的潛在收益來換算身價，以Olivia Benson來說，牠光是2020年時的一張照片就輕輕鬆鬆獲得200萬以上的讚數。
但即使Olivia Benson身價高達9千7百萬美金，在這份名單中卻只排得上第三；第二名是貓咪網紅Nala Cat，其身價為1億美金（約7.8億港元）；第一名則是一隻繼承了德國伯爵夫人遺產的德國牧羊犬貢特爾六世（Gunther VI），其身價為5億美金（約合39億元港元）。
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