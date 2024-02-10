巴基斯坦大選謝里夫伊姆蘭汗均宣布勝出　美英歐盟促調查

巴基斯坦2月8日舉行大選，總理謝里夫（Nawaz Sharif）以及前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）各自宣布勝選。美國、英國和歐盟9日分別對巴基斯坦選舉程序表達關注，並敦促巴方調查違規行為報告。



美國和歐盟都提及有關干預選舉的指控，包括社運人士被拘捕。美國和歐盟說，應全面調查有關違規、干預選舉以及選舉舞弊的指控。

美國國務院表示，巴基斯坦的言論和集會自由受到過度限制，同時美方注意到針對媒體職員的暴力和攻擊。

歐盟聲明指出巴基斯坦大選缺乏公平的競爭環境，一些政界人士無法參加選舉，而且巴方限制集會自由、言論自由以及網絡。

英國外相卡梅倫（David Cameron）發聲明提及人們對巴基斯坦選舉的公平性以及缺乏包容性表示嚴重擔憂。

2024年2月7日，巴基斯坦大選前，卡拉奇巿內有士兵在沿路站崗。（Reuters）

在是次大選中，一個政黨需在國會265席中取得最少133席，才能成為多數黨。路透社9日稱，伊姆蘭汗領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）被禁止參與選舉。報道指，但截至9日下午6時30分，獨立候選人贏得最多議席，即98個，大部份獨立候選人得到伊姆蘭汗的支持。

謝里夫領導的巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派，PML-N）贏得69個議席。