巴基斯坦舉行大選　你需要知道的3件事

巴基斯坦2月8日舉行大選，這次選舉將選出下議院266個議席，結果將直接影響下任總理。自伊姆蘭汗2022年4月被罷免下台後，巴基斯坦的政局不穩，伊姆蘭汗被連續判刑引發接連示威。激進組織趁亂發動恐襲，更為這次大選蒙上陰影。



大選要選什麼？

44個政黨將競爭下議院266個席位，新選出的議會將選出下一任總理。如果沒有一個黨派獲得絕對多數，則贏得最多議席的黨派可組成聯合政府。

巴基斯坦有三個主要黨派：巴基斯坦穆斯林聯盟（PML-N）、正義運動黨（PTI）和巴基斯坦人民黨（PPP）。穆斯林聯盟被外界視為最有力的競爭者，其候選人包括兩位前總理謝里夫（Nawaz Sharif）和他的弟弟夏巴兹·謝里夫（Shahbaz Sharif）。

圖為2月5日，巴基斯坦拉哈爾，街上到處都是選舉的宣傳海報，包括左方正貼着前總理謝里夫的照片。（Reuters）

不過，目前巴基斯坦公眾最關注的是正義運動黨創辦人、前板球明星、前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在選舉中的缺席。

儘管貪腐指控對總理們來說幾乎是家常便飯，許多領導人都曾被逮捕，包括謝里夫兄弟，但伊姆蘭汗的訴訟的是前所未有的。伊姆蘭汗目前正在監獄服刑，至今已被4次定罪，其中3次是在2月初宣判的，他在1周內分別被判10年、14年和7年監禁。

大選主要議題

下屆政府面臨的任務有很多：發展經濟、與塔利班統治下的鄰國阿富汗關係、翻新日久失修的基建，解決停電問題等等，此外還有遏制宗教武裝組織和分裂主義團體。

巴基斯坦一直依靠外國援助支撐其外匯儲備，國際貨幣基金組織，中國和沙特等向巴基斯坦提供了數十億美元。國際貨幣基金組織（IMF）2023年7月批准了一項30億美元救助計劃，但該組織警告，巴基斯坦的通貨膨脹率約為 24%，貧困率正在上升。

圖為2月7日，巴基斯坦南部城市卡拉奇一個投票站正為投票做準備。（Reuters）

預料投票結果

2023年10月，謝里夫在流亡4年後回到巴基斯坦。他當時離開巴基斯坦是為了逃避服刑，回國後他的定罪被推翻，使他得以再次參選。儘管多年來爭議不斷，謝里夫仍享有極高聲望，與同樣享有聲望但被取消參選資格的伊姆蘭汗成為對比。

伊姆蘭汗的支持者連日上街，批評建制政府消除異己的做法。專家警告，自2022年伊姆蘭汗被趕下台以來，政治內耗都助長了民眾反對建制派的情緒。

然而，由於伊姆蘭汗無法參選，這反過來會助長選民的冷漠情緒，有可能拖低投票率。即使穆斯林聯盟取得勝利，亦不會得到人民認同。在充斥不滿和分裂的氛圍中，要形成一個強有力的執政聯盟，在巴基斯坦推行必要的變革將困難重重。