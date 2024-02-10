報告質疑拜登記憶力衰退　白宫批有政治動機

一份質疑美國總統拜登因高齡記憶衰退的調查報告，引起白宮和民主黨的不滿，紛紛怒批這份報告有政治動機。這也讓拜登（Joe Biden）的高齡再度成為2024年美國總統選舉的焦點。



現年81歲的拜登陷入「機密文件門」的調查。特別檢察官羅伯特·胡爾（Robert Hur）2月8日發布調查報告，稱拜登不會因「機密文件門」面臨指控，但形容拜登是一個「好心的老人，記憶力差」。

報告寫道，拜登在接受問詢時，他的記憶力「嚴重受限」。拜登忘了他在奧巴馬（Barack Obama）政府擔任副總統的任期從哪一年開始，哪一年結束，也忘了長子博拜登（Beau Biden）哪一年去世。拜登也不是很清楚地記得關於美國對阿富汗政策的辯論。

圖為2024年2月8日，美國總統拜登在華盛頓的白宮發表講話。（Reuters）

報告發布後數小時，拜登在8日深夜緊急召開記者會，批評他不需要任何人提醒自己兒子什麼時候去世，「這關他們什麼事」，並堅稱「我的記憶良好」。

美國副總統哈里斯也批評報告對拜登行為的描述與事實相比大相徑庭，「而且顯然出於政治動機。」

白宮新聞秘書皮埃爾和白宮法律顧問辦公室發言人薩姆斯（Ian Sams）9日聯合召開記者會，對報告內容提出反駁。

皮埃爾表示，醫生去年對拜登進行身體檢查時，選擇不給拜登做認知測試，是因為拜登顯然能夠應對擔任總統的嚴苛要求。

薩姆斯則稱這份報告「毫無根據、不恰當」，並嘗試將矛頭指向胡爾的共和黨身份，認為胡爾可能受到政治影響。

薩姆斯稱：「我們處在一個壓力很大的政治環境中。當你是歷史上第一個沒有起訴任何人的特別檢察官時，你就會出現面對批評的壓力，你知道，你可能會做出一些聲明，否則你就不會這樣做。」

美國《紐約時報》稱，拜登已是美國曆史上最年長的總統，儘管拜登和民主黨對這份報告感到憤怒，但也再度讓2024美國總統選舉的目光重新聚焦到拜登的高齡上。就在星期四舉行的這場記者會上，拜登談及以巴衝突時再度口誤，將埃及總統誤説成墨西哥總統。

美國全國廣播公司（NBC）本週公布的民意調查顯示，當被問及拜登是否具備「連任總統所需的精神和身體健康」時，76%的選民（包括54%的民主黨人）表示有重大或中度擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

