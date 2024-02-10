老人政治｜拜登被指高齡「記憶力受限」　特朗普也沒年輕多少

特別檢查官針對拜登（Joe Biden）私藏機密文件的報告在2月8日出爐，報告稱不會向其提出刑事指控。這對拜登來說應該是一件好消息，但同報告稱拜登「記憶力嚴重受限」，引起了拜登本人與白宮的不滿。這也再次把大眾焦點，放在拜登年事已高的問題。



年紀老、機器壞，身體狀況處年紀老邁變差是難以避免的。拜登今年已81歲，儘管他堅稱自己「記憶力正常」，但他一二再二三的攝影機前口誤，難免讓人質疑他的能力：在2月7日拜登正回答一個關於加沙衝突的問題時，誤把埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）說成「墨西哥總統」。

拜登的年齡和認知問題是他在選民中最大的弱點，根據美國全國廣播公司（NBC）的民調，即使是民主黨人也有54%的選民對拜登是否具備「連任總統所需的精神和身體健康」的擔憂。

圖為2月9日，特朗普出席賓夕法尼亞州哈里斯堡農業展覽中心和博覽中心舉行的全國步槍協會（NRA）演講。（Reuters）

至於他的最大對手，共和黨的前總統特朗普（Donald Trump）也沒好到哪裏，特朗普僅年輕拜登3歲。特朗普經常走路時搖搖晃晃，最近一次發言把參選人哈利（Nikki Haley）和前議長佩洛西（Nancy Pelosi）搞混。只是人民把年紀老邁的焦點較集中在拜登身上，人們擔憂特朗普的是其獨裁傾向，當選後可能讓美國國際地位倒退十年。

事件再次突顯美國的老人政治的問題，不論是拜登或是特朗普都有高齡問題。一如黑利所說，若美國將要面對陷入全球競爭的世界，「我們要讓兩個80歲的老人家當總統嗎？這不是年齡歧視，但我們不能讓懷疑他們是否具備心智能力的人擔任這個職位。」