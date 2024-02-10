老人政治｜拜登被指高齡「記憶力受限」 特朗普也沒年輕多少
撰文：歐敬洛
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特別檢查官針對拜登（Joe Biden）私藏機密文件的報告在2月8日出爐，報告稱不會向其提出刑事指控。這對拜登來說應該是一件好消息，但同報告稱拜登「記憶力嚴重受限」，引起了拜登本人與白宮的不滿。這也再次把大眾焦點，放在拜登年事已高的問題。
年紀老、機器壞，身體狀況處年紀老邁變差是難以避免的。拜登今年已81歲，儘管他堅稱自己「記憶力正常」，但他一二再二三的攝影機前口誤，難免讓人質疑他的能力：在2月7日拜登正回答一個關於加沙衝突的問題時，誤把埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）說成「墨西哥總統」。
拜登的年齡和認知問題是他在選民中最大的弱點，根據美國全國廣播公司（NBC）的民調，即使是民主黨人也有54%的選民對拜登是否具備「連任總統所需的精神和身體健康」的擔憂。
至於他的最大對手，共和黨的前總統特朗普（Donald Trump）也沒好到哪裏，特朗普僅年輕拜登3歲。特朗普經常走路時搖搖晃晃，最近一次發言把參選人哈利（Nikki Haley）和前議長佩洛西（Nancy Pelosi）搞混。只是人民把年紀老邁的焦點較集中在拜登身上，人們擔憂特朗普的是其獨裁傾向，當選後可能讓美國國際地位倒退十年。
事件再次突顯美國的老人政治的問題，不論是拜登或是特朗普都有高齡問題。一如黑利所說，若美國將要面對陷入全球競爭的世界，「我們要讓兩個80歲的老人家當總統嗎？這不是年齡歧視，但我們不能讓懷疑他們是否具備心智能力的人擔任這個職位。」