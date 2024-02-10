新加坡總統：中國實力毋庸置疑　外界須認識挑戰與實力可並存

在外界對中國經濟增長持懷疑態度日益增加之際，大家需要放眼全局，認識到挑戰和優勢並存，而中國的基本盤實力毋庸置疑，且還在不斷增強和鞏固。



尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）總統大年初一（2月10日）出席新加坡中華總商會和通商中國聯合舉辦的「聚商惠民迎金龍」 新春團拜時，發表上述觀點。

他說，中國面臨房地產「暴雷」、地方政府財政赤字過高、消費者信心薄弱以及養老和社會保障體系不發達的挑戰是不爭事實。雖然當地政府已着手解決，但仍需要一段時間來克服。

尚達曼總統認為，中國的實力毋庸置疑，已不再依靠廉價勞動力，並擁有完善的工業體系。在電動汽車和工業機械人等工業領域，中國擁有強大的生態製造系統並擁有出口競爭力。此外，儘管中國整體勞動力已不在擴張，但人才濟濟，包括工程師、科學家，以及仍在增長的熟練勞動力，是中國的強大優勢。

他說：「那些只關注中國脆弱性或只強調中國實力的敘述都忽略了全局。我們必須認識到，挑戰與實力可並存。」

中國國家主席習近平2023年3月31日會見新加坡總理李顯龍（李顯龍FB）

尚達曼總統也指出，新加坡作為一個小型經濟體，周圍有源源不斷的機會，包括中國、印度、東南亞、美國和歐洲。

他說，未來五年，中國將佔全球經濟增長總量約五分之一，若加上印度和東南亞，佔比將增至三分之一左右。

尚達曼也警惕新加坡企業，在尋找有增長潛力領域的機會時，避免過於集中投資。此外，在關注中國和印度這樣的龐大市場時，也需要關注它們的省級或州級區域性機會。

他說：「這些地方本身的經濟就比許多工業經濟體大，它們渴望發展，在許多方面更具特色，在尋找適合它們成長和繁榮的方式，所以我們需要關注它們。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

