美國發布國家安全備忘錄　要求以色列保證遵守國際法

美國白宮2月9日表示，美國發布了一份國家安全備忘錄，要求包括以色列在內接受美國軍事援助的國家和地區提交報告，證明其遵守國際法。



白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，美國官員已向以色列人介紹了這份備忘錄，以色列表示願意提供保證，在以巴衝突中遵守國際法。

根據加沙衛生官員，自10月7日以來，以色列在加沙的軍事行動已造成近2.8萬人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）表明以色列為報復哈馬斯在加沙的行動實屬「過火」，造成太多人死亡。

備忘錄中提醒接收美國軍事援助的國家要「尊重他們在國際法下的義務，減少對平民的傷害風險。」

美國長期向盟友以色列提供每年38億美元的軍事援助，民主黨人與阿拉伯裔美國組織批評拜登政府對以色列的無條件支持，讓以色列有一種不受懲罰的感覺。

據以色列媒體報導，這份備忘錄要求以方在45天內提交以軍遵守國際法情況說明，否則美方將暫停軍援。