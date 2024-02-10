美空軍高官：擺脫中國產零件是項挑戰　美軍未能達成

近年來，美國頻繁鼓吹「擺脫對華依賴」，美軍更是主張建立自主零件供應鏈。但在當地時間2月9日舉行的美智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）座談會上，美國空軍助理部長亨特（Andrew Hunter）坦承，完全擺脫中國產零件是一個挑戰，美軍在這方面做得並不完美。



亨特主要負責美國空軍的採辦、科技和後勤事務。根據大西洋理事會發布的影片，安德魯．亨特在當日座談會上談到美軍的供應鏈問題。

「中國是世界製造強國，因此很多（軍用）零件在中國生產製造，」亨特表示，總括來說，美軍正「積極將中國製造排除供應鏈之外」。但他同時承認，對於美軍來說，完全擺脫中國產零件「是一個挑戰」。

亨特表示：「在這方面，我們做得並不完美。中國產零件總是時不時出現。」

美軍3名士兵日前在約旦死於無人機襲擊後，其遺體2024年2月2日運回美國，美國總統拜登到場迎接。（Reuters）

最近幾年，很多美國政客一直呼應美國在關鍵供應鏈方面「擺脫對華依賴」，鼓吹所謂「去風險」，其中包括國防領域。

據路透社和美國「國防新聞」網站（Defense News）報道，2023年12月，美國商務部宣布對美國半導體供應鏈和國防工業基礎展開調查，旨在「減少中國構成的國家安全風險」，該調查於2024年1月開始。美國2024財年《國防授權法案》中，同樣包括多項要求國防部減少對特定國家依賴的條款。

儘管如此，不少美媒和美國軍方官員承認，對於五角大樓來說，完全擺脫中國生產的零件並非易事。美國《福布斯》（Forbes）雜誌2023年8月曾報道稱，10多年來，中國零件已經滲透到美國軍事供應鏈中，「10年前中國是美國國防部的主要供應商，現在仍然如此」。

報道還援引美國商業數據分析公司戈維尼（Govini）數據指出，雖然很多中企被美國政府列入「黑名單」，但「從生物科技到核現代化和高超音速科技等12項關鍵科技的美國軍事承包商，仍然嚴重依賴中國供應商」。

本文獲《觀察者網》授權轉載



圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛。（Reuters）

值得一提的是，2022年9月，五角大樓曾宣布暫停接收洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司生產的F-35戰機，原因是，這批戰機上的渦輪引擎使用的釤鈷磁鐵被發現是中國製造的。釤鈷磁鐵是一種稀土磁鐵，此前有數據顯示，美國80%稀土依靠從中國進口。

最後，經美國防部副部長拉普蘭特（William LaPlante）簽署國家安全豁免書，這批F-35被五角大樓恢復接收。