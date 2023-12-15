美媒：華府鼓勵對華供應鏈「脫鈎」？美企發現：根本避不開中國

《華爾街日報》當地時間12月12日報道稱，儘管美國政府一再挑動對華供應鏈「脫鈎」，但國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）的一份最新調查報告顯示，「美國企業發現避不開中國」——從東南亞和墨西哥等地運往美國的產品中，有很大一部份是在中國企業的海外工廠生產的，其他許多在較小國家製成的產品又都是由中國供應商提供的關鍵原料。供應鏈的確改變了，但「源頭」還是中國。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：阮佳琪



報道稱，美國企業和政策制定者都尷尬地發現，一通折騰後兩國深度整合的供應鏈非但沒有「脫鈎」，反倒因為生產過程加入更多環節而增加複雜性和製造成本，甚至可能導致對中國供應商的進一步依賴。

《華爾街日報》指出，華盛頓宣稱要減少對中國依賴，自2018年對價值數千億的中國商品徵收關稅，美國對華直接投資和對華商品進口近年都出現新低點，一些美國公司還撤出中國。從表面上看，這一系列措施似乎效果不錯，還刺激對美國製造業的投資，為美國人創造新的就業機會。

然而，對現有數據進行細緻研究後卻發現一個更為複雜的情況：根據國際清算銀行10月公布的一項研究，自2021年以來，隨着愈來愈多的貿易轉向其他地方，中美之間的供應鏈變得變得愈來愈長、愈來愈複雜，其源頭卻基本沒有改變。

文章指出，在當局巨大的壓力下，美國公司愈來愈多地轉向越南、印尼和墨西哥等地的工廠，可兜兜轉轉，許多供應給美國的商品其實仍然來自中國，顯示出美國所謂的「多元化」政策實則發展有限，反倒進一步依賴於中國供應商。

報道分析稱，這在一定程度上是因為中國企業進行海外擴張，對東南亞、墨西哥等地區大量投資建廠。若中國企業在這些地方沒有建立自己的工廠時，又往往會向當地企業供應原材料或中間產品。

所以雖然有的時候美國企業是從泰國或其他地方購買的產品，直接對華進口總額看起來也下降，但實際上賣家仍然是中國企業。

2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

美國商業諮詢機構榮鼎集團（Rhodium Group）在9月的一份報告中指出，過去5至7年間，美國從墨西哥和越南的進口不斷增加，與此同時中國對這些市場的出口也在增長。

滙豐銀行（HSBC）首席亞洲經濟學家范力民（Frederic Neumann）表示，他的研究顯示，2014年後為其他國家提供原料的中國出口在大幅上升，中國在調整自己在全球供應鏈中的角色，而不是放棄這角色。

「多年來，中國基本上一直是一個終端的組裝商，而現在他正迅速成為全球重要的零件供應商。」他強調道，「我們必須認識到，中美相互依存是持續存在的。」

德國安聯保險集團（Allianz）2022年底一項研究還發現，中國目前是美國276種商品的「關鍵供應商」（critical supplier），覆蓋範圍從消費電子產品到家用設備再到化學品，這些產品佔美國國內生產總值（GDP）的比例從2018年的0.7%和2010年的0.4%上升到1.3%。反之，美國僅是中國22種商品的關鍵供應國，商品價值佔中國GDP的0.3%。

《華爾街日報》指出，這些現實突顯政策制定者和企業在尋求將美國從中國龐大的製造業中分離出來所面臨的尷尬局面，美國對華供應鏈不光沒能如其所想的「脫鈎」，還由於生產過程中增加更多步驟導致成本上升，第三國的價格上漲最終又轉嫁給購買這些商品的美國企業或消費者。

哈佛大學商學院（Harvard Business School）和達特茅斯塔克商學院（Tuck School of Business at Dartmouth）在8月發表的一篇論文中發現，在2017年至2022年間，美國從中國進口的份額每下降5個百分點，從越南進口的價格就會上漲近10%，從墨西哥進口的價格上漲3%。

報道提到一名2016年在柬埔寨首都金邊開設海外工廠的中國鞋品製造商，他的柬埔寨工廠有700多名工人，為許多美國鞋類品牌提供服務。

他說，由於當地勞動力缺乏動力等原因，在柬埔寨盈利比在中國更難，但他仍然願意留下，因為美國客戶告訴他，他們願意接受因遷廠至柬埔寨而增加的8%至10%的成本，「美國客戶不太關心成本，而更關心地緣政治風險。」

8月11日，中國商務部發布的《美國履行世貿組織規則義務情況報告》(以下簡稱《報告》)指出，美國在霸權和冷戰思維作祟下，採取多種保護主義做法，如濫用國家安全、提高關稅或採取限制措施、巨額補貼扶持國內產業、挑動「脫鈎」「斷鏈」、推動「近岸/友岸外包」等，片面追求所謂的供應鏈「安全」和「韌性」，嚴重擾亂全球產業鏈和供應鏈的安全與穩定。

習近平訪美・中美關係：圖為2023年11月15日中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

《報告》強調，從美國自身來看，「脫鈎」並未使供應鏈按預期回流美國，反而使美國企業和家庭承受額外的關稅負擔；從全球來看，美國的做法不僅不會增強全球產業鏈和供應鏈的韌性，反而會導致全球產業鏈和供應鏈更加脆弱甚至分裂。

對於美國政府一再鼓吹對華供應鏈「脫鈎」，並施壓外企將產業鏈轉移出中國，中國外交部曾多次作出回應表示，美方多次表示無意對華『脫鈎』，無意阻撓中國經濟的發展，美方應當將這些承諾落到實處。美方濫用出口管制措施，嚴重損害中國企業的正當權益，不利於全球產供鏈的穩定，違反市場經濟和公平競爭原則，不符合任何一方的利益，中方對此堅決反對。