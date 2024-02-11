美媒：雀巢Starbucks Walmart等多間企業採AI技術　監控員工對話

美媒2月9日報道，雀巢（Nestle）、阿斯利康（AstraZeneca）、星巴克（Starbucks）、沃爾瑪（Walmart）、雪佛龍（Chevron）、達美航空（Delta Air Lines）等多間公司已採用人工智能（AI）技術平台Aware旗下工具，監控員工聊天訊息。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9日報道，已成立7年的Aware指，其資料庫共包含多間企業逾300萬名員工約200億次的個人互動訊息。沃爾瑪、雪佛龍、星巴克等均使用該公司的技術管理風險及合規性，同類工作約佔公司業務80%。

Aware聯合創辦人兼行政總裁舒曼（Jeff Schumann）稱，AI技術可協助企業知悉內部溝通中的風險，即時了解員工情緒，而非依賴每年一到兩次的報告。

他表示，Aware數十個AI模型旨在讀取文字及處理圖像，識別當中的欺凌、騷擾、歧視、違規、色情、裸露等行為。其分析工具無法標記個別員工姓名，但若出現極端威脅或客戶預先確定的危險行為，公司另一項獨立工具「eDiscovery」可做到這一點。

圖為美國紐約市一間星巴克（Starbucks）門店標誌，攝於2018年5月29日。（Reuters）

AI非牟利問責機構Humane Intelligence共同創辦人威廉姆斯（Jutta Williams）稱，使用該手段監控員工對話，令當中很多都變成「思想犯罪」（thoughtcrime），又指該技術把人當作庫存看待，形式前所未見。

報道援引寫下《1984》、《動作農莊》（Animal Farm）等名著的英國作家奧威爾（George Orwell）之名警告稱，「無須反烏托邦小說愛好者，就能看出事情可能會出什麼大問題」。

紐約大學 AI Now 研究所執行總監卡克（Amba Kak）指，監控令人們在工作場所發言時產生寒蟬效應。她又指，聯邦貿易委員會、司法部及就業機會均等委員會均對此事表示憂慮。