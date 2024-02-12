斯圖布當選芬蘭新總統　稱歐洲需顧好自身防務

北約最新成員國芬蘭的新總統斯圖布說，芬蘭作為北約成員國和對烏克蘭的支持「沒有上限」。



彭博社報道，芬蘭星期天（2月11日）舉行總統選舉第二輪投票，芬蘭議會第一大黨民族聯合黨（Kok）候選人、前總理斯圖布（Alexander Stubb）得票率為51.6%，獨立候選人、前外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）得票率為48.4%。據統計，總統選舉第二輪投票率為70.7%，低於首輪的75%。

55歲的斯圖布在勝選後說：「我希望看到芬蘭成為北約的一個核心成員。」他說：「我們將是一個安全提供者，而不是安全消費者。我們的北約成員資格不會有上限。在歐洲，我們擁有最強大的防禦力量之一，我們是北約的安全資產。」

斯圖布說：「我們歐洲人要顧好我們自己的防務，這點非常重要」，他也說，芬蘭對烏克蘭的支持「不封頂」。

正在尋求重返白宮的美國前總統特朗普（Donald Trump）10日暗示，美國可能不會保護國防預算投入不夠的北約盟國，美國總統拜登（Joe Biden）直批特朗普的言論「可怕且危險」，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指特朗普的講話「破壞我們全體的安全」。

斯圖布將於3月1日宣誓就職。

斯圖布曾擔任芬蘭總理、財政部長、外交部長、外貿與歐洲事務部長，以及歐洲議會議員。

根據芬蘭憲法，芬蘭共和國總統由公民直接投票選舉產生，任期六年，可連任一次。在1月28日進行的總統選舉第一輪投票中，斯圖布和哈維斯托得票數位居前兩位，但均未獲得超過半數選票，從而進入總統選舉第二輪投票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

