以巴戰爭：以色列稱哈馬斯失一半戰力　拉法1天67死世衛表憂慮

以色列2月12日繼續空襲轟炸加沙拉法市（Rafah），並稱展開行動救出兩名以色列兼阿根廷國籍人質，但巴勒斯坦官員指12日的空襲造成至少67名巴勒斯坦人死亡、數十人受傷。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對事態表示憂慮，再次呼籲雙方停火。



路透社12日引述譚德塞當日在杜拜舉行的世界政府峰會上稱，目前加沙36間醫院中，僅得15間仍在部份或最低限度運作，救援人員已在「不可能」的情況下盡力。世衛至今向加沙運送447噸醫療用品，但遠未足以應付加沙居民的需求，且需求每天增長。

他表示，拉法大多數居民已逃離當地，呼籲容許人道物資及隊伍安全進入加沙，並要求哈馬斯釋放人質。

圖為以色列2月12日空襲拉法（Rafah）後，途經一處廢墟的加沙居民。（Reuters）

以色列：哈馬斯戰力減半

以色列政府發言人利維（Eylon Levy）同日稱，哈馬斯目前已有逾12,000名槍手被殺，佔總數四分之三，連同大量受傷、被俘人員，該組織已失去一半戰力。

加沙衛生部指，戰事至今4個多月，原先人口稠密的地區大多已成廢墟，共28,340名巴勒斯坦人死亡、67,984人受傷，很多人仍被埋在瓦礫之下。