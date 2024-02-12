拜登與內塔尼亞胡通話　稱確保拉法平民安全前反對以軍進攻

撰文：蕭通
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美國白宮2月11日表示，美國總統拜登（Joe Biden）已與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話，表明如果未有計劃確保加沙南部拉法（Rafah）約100萬名平民的安全，以色列不應在拉法採取軍事行動。白宮表示，這次通電話還重點討論以色列人質問題。在雙方通話前，內塔尼亞胡向美國媒體稱，自拜登9日形容以軍行動「過度」後，雙方未再對話。

2024年2月11日，一個流離失所的巴勒斯坦家庭，在加沙地帶南部拉法（Rafah）避難。（Rafah）

以色列總理內塔尼亞胡9日要求，以軍和安全部門需制定對拉法開展地面戰的計劃。他翌日接受美國媒體採訪時表示，以色列如不對拉法發動地面行動，等同於戰敗。

哈馬斯11日表示，以軍對拉法發動地面進攻，意味著任何有關交換被扣押人員協議的談判破裂。哈馬斯指出，目前有至少140萬名巴勒斯坦人居住在拉法，以色列如果對拉法開展大規模軍事行動可能導致數萬人死傷。

以防長：推動加沙軍事行動有助達成協議

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）11日則稱，以軍繼續在加沙地帶的軍事行動，有助於與哈馬斯達成交換被扣押人員協議。他說，軍事行動越「深化」，距離一個現實的協議就越近。

據以色列國防部11日發布的聲明，加蘭特當天出席加沙軍事行動繳獲物資展覽時說，以軍目前已進入哈馬斯「非常敏感」的場所，並正使用獲得的情報對付哈馬斯。

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