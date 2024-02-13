加沙居民無處可逃　歐盟博雷利批評以色列：撤退到月球？

以色列在加沙發動的攻擊造成大量平民傷亡，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，美國應減少供應武器給以色列，又稱加沙民眾是否要「撤退到月球」，批評以色列的要求不切實際。



博雷利2月12日就以色列在加沙地帶的軍事行動表示，以軍已造成太多平民死亡。他回應美國總統拜登（Joe Biden）就以軍行動「過火」的言論表示，若果美國認為已有太多人死亡，「或許美國應該減少供應武器，以防止這麼多人被殺。」

博雷利又回應以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）呼籲加沙的巴勒斯坦平民撤離加沙的拉法地區，博雷利稱加沙人民已無處可逃：「所以他們要撤去哪裏？到月球嗎？他們要把這些人撤離到哪裏？」

內塔尼亞胡2月7日拒絕了哈馬斯提出的停火條件，稱以色列將繼續軍事行動，進攻南部拉法市，以取得「完全勝利」。拜登在8日在白宮回應記者提問時，表示以色列在加沙的軍事行動「太過火」。