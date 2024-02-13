加沙居民無處可逃 歐盟博雷利批評以色列：撤退到月球？
撰文：歐敬洛
出版：更新：
以色列在加沙發動的攻擊造成大量平民傷亡，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，美國應減少供應武器給以色列，又稱加沙民眾是否要「撤退到月球」，批評以色列的要求不切實際。
博雷利2月12日就以色列在加沙地帶的軍事行動表示，以軍已造成太多平民死亡。他回應美國總統拜登（Joe Biden）就以軍行動「過火」的言論表示，若果美國認為已有太多人死亡，「或許美國應該減少供應武器，以防止這麼多人被殺。」
博雷利又回應以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）呼籲加沙的巴勒斯坦平民撤離加沙的拉法地區，博雷利稱加沙人民已無處可逃：「所以他們要撤去哪裏？到月球嗎？他們要把這些人撤離到哪裏？」
內塔尼亞胡2月7日拒絕了哈馬斯提出的停火條件，稱以色列將繼續軍事行動，進攻南部拉法市，以取得「完全勝利」。拜登在8日在白宮回應記者提問時，表示以色列在加沙的軍事行動「太過火」。
聯合國糧農組織：加沙陷空前糧食危機 國際刑事法院：對拉法擔憂以巴戰爭：以色列稱哈馬斯失一半戰力 拉法1天67死世衛表憂慮荷蘭法院下令停向以色列出口F-35戰機零件 稱存在違人道法風險聯合國巴勒斯坦救濟工程處涉恐怖襲擊 專家：難以「清理門戶」