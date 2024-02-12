聯合國巴勒斯坦救濟工程處涉恐怖襲擊　專家：難以「清理門戶」

自聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）僱員被指參與恐怖襲擊後，美國等國家紛紛暫停金援。專家指出，以色列公開指控工程處的時機，顯示它的目的可能是想轉移壓力和注意力，而各國要求工程處徹底「清理門戶」遏阻恐怖組織滲透，不僅不切實際還很難永續推行。



1月26日，近東救濟工程處宣布解僱數名僱員和對他們展開調查，因為以色列指控他們參與10月7日哈馬斯對以色列的突襲。同日，海牙國際法院（ICJ）就南非起訴以色列「種族滅絕」一案發布臨時措施，要以色列立即採取行動，防止加沙人遭種族滅絕，同時為向加沙輸送救援物資提供便利。

在以色列曝光工程處涉恐醜聞之前，國際社會對以軍過度報復加沙巴勒斯坦人已愈發不滿。美國要通過「兩國方案」來解決以色列和巴勒斯坦問題，也遭以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強硬拒絕。

上海國際問題研究院教授李偉建接受《聯合早報》採訪時說：「就因工程處近3萬名僱員中出現了12名涉恐人士，以色列就將整個組織定調成反以色列機構須停止運作，忽視成千上萬急需救援的難民，顯示出涉恐指控只是個由頭，轉移因拒絕『兩國方案』和過度炮襲加沙引發政治壓力才是以色列的主要目的。」

李偉建補充稱：「對在第二次世界大戰納粹德國屠殺猶太人之後成立的以色列而言，南非『種族滅絕』的控訴會讓以色列非常敏感、震動和惱火。所以，內塔尼亞胡政府才會選在此時不斷放大工程處的錯處，以轉移外界對國際法院裁決的注意力。」

以巴衝突：圖為2024年1月3日，巴人救援人員在加沙中部邁加齊難民營（Maghazi）一個空襲現場工作。（Reuters）

斷金援出於政治決定 有關各國並不違法

以色列的指控曝光後，包括美國、加拿大、日本、英國和德國等10多個主要捐助國宣布暫停出資。這使工程處出現了逾4.4億美元（約34.3億港元）的資金缺口，約佔全年預算一半。

聯合國巴勒斯坦被佔領土問題特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）在社交媒體平台X發文警告，各國暫停金援的決定，是在「公然藐視」國際法院要求向加沙提供有效人道援助的命令。

不過，美國賴斯大學貝克公共政策研究所中東研究員諾曼（Kelsey Norman）告訴《聯合早報》，資金援助並非是強制性措施，捐助國決定是否支持一個援助組織，往往是基於政治決定，因此斷供並不違法。但這也是個非常不明智且有害的決定，因為工程處的援助對象都是處在極端困境的巴勒斯坦人。

為了避免沒有戰略財政儲備的工程處在2月底關閉，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）多次呼籲各國恢復金援，並責令聯合國內部監督事務廳徹查工程處涉恐指控，以及成立由法國前外長科隆納（Catherine Colonna）領導的獨立小組來評估工程處的中立性。

但哈馬斯統治加沙超過15年，已深深融入當地社會，要與它劃清界限並不容易。

彭博社專欄作家錢皮恩（Marc Champion）在一篇評論中指出，在工程處2022年記錄的2萬7756名僱員中，除了213人外，其餘全是巴勒斯坦人。「在這樣的背景下，以色列控訴工程處有約10%僱員與哈馬斯等恐怖組織有聯繫，半數僱員的近親與恐怖組織有關，便不足為奇了。」

錢皮恩認為，儘管工程處承諾徹底「清理門戶」，但眼下地區局勢動盪，尚不清楚工程處該如何達到這一目標。從長遠來看，要想在龐大的隊伍中篩查恐怖分子，更是難上加難。

以巴衝突：聯合國國際法院（ICJ）2024年1月26日就南非指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕案作出裁決。圖為當天在法院門外高舉巴勒斯坦旗的示威者。（Reuters）

工程處被批是以巴和平障礙

近東救濟工程處成立於1949年，援助對象是1948年巴勒斯坦戰爭和隨後的衝突期間，逃離或被驅逐的巴勒斯坦人及其後代。目前有約590萬個生活在約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦人接受它的人道援助、教育和醫療等服務。

在哈馬斯控制、以色列圍困的加沙，工程處的作用尤其重要，因為它是國際援助進入加沙的主要渠道，加沙幾乎所有人現在都依賴工程處提供基本必需品，包括食品、水和衛生用品。戰爭爆發後，工程處設立的學校、診所等，也成為加沙人的避難所。

但以色列一直希望工程處停止運作，指責該機構使巴勒斯坦難民問題「永久化」，因為它沒有對巴勒斯坦難民進行重新安置的授權，還允許巴勒斯坦人將難民身份代代相傳。批評者因此認為，工程處的存在使巴勒斯坦難民無法融入新社區，加深他們渴望回歸家園的念想，進而阻礙了以巴和平進程。

工程處這次爆出涉恐醜聞，內塔尼亞胡趁機要求讓其他機構取而代之。

但諾曼說：「那些聲稱應該廢除工程處的人，希望巴勒斯坦難民被敘利亞、約旦和黎巴嫩收容。但實際上，絕大多數巴勒斯坦難民在這些國家沒有得到充分的經濟和社會權利。巴勒斯坦人也擔心，一旦融入這些國家就意味着放棄了返回巴勒斯坦的希望。因此，解散工程處只會進一步惡化巴勒斯坦人的處境，不會像某些人認為的那樣有助於解決以巴衝突。」

李偉建則說，工程處自以巴戰爭爆發後，便在加沙地帶提供了大量人道援助，且該組織的僱員大多都是當地人，十分熟悉地區問題。「要想在這個動盪時期臨時組建新的援助機構，我認為是完全不可行的，其他組織短期內也無法拿出大筆資金對加沙展開援助」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

