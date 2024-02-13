拜登會面約旦國王　稱正努力促使以巴停火

美國總統拜登（Joe Biden）表示，美國正在努力促使以色列和哈馬斯達成一項協議，這將可以讓加沙地帶保持最少6個星期的平靜。



路透社報道，拜登2月12日在白宮會見約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）後說：「我們正在積極為巴勒斯坦人和以色列人的和平、安全和尊嚴而努力。我正日以繼夜地為此努力。」

與拜登一起出席新聞發佈會的阿卜杜拉二世呼籲以色列和哈馬斯立即停火。

圖為2024年2月12日，拜登（右）會面約旦國王阿卜杜拉二世（左），兩人會後舉行記者會。（Reuters）

「我們不能容許以色列襲擊拉法，那一定會造成另一場人道主義災難。」阿卜杜拉二世表示：「我們不能袖手旁觀，讓這種情況繼續發生。我們現在需要一個持久的停火。這場戰爭必須結束。」

同日，一名美國官員說，以色列對拉法的空襲不應該影響以色列和哈馬斯就釋放人質達成協議的談判。

知情人士稱，美國、埃及、以色列和卡塔爾的高級官員預計將於13日在開羅恢復談判，為釋放人質並實現延長暫停戰鬥制定一個三階段協議框架。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）拒絕證實會談將在13日舉行，僅表明以色列的軍事行動「不應影響談判」。

米勒表示：「以色列的軍事行動一直都在持續進行，所以我不認為新的襲擊會改變這些談判的性質。」

另一方面，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）星期一說，美國並未掌握哈馬斯扣押人質所在位置的具體信息，不能排除一些人質已經死亡的可能性。

拜登11日同以色列總理內坦亞胡通電話時強調，如果沒有可靠且可行的計劃來確保拉法約100萬巴勒斯坦人的安全，以色列不應在拉法開展軍事行動。拜登還呼籲採取緊急和具體的措施，增加對巴勒斯坦平民的人道援助。

以色列特種部隊12日凌晨在以軍猛烈空襲的掩護下，從拉法救出兩名以色列人質。

本文獲《聯合早報》授權轉載

