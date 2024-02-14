以巴新一輪停火談判開羅召開　南非促國際法院緊急介入拉法局勢

撰文：蕭通
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隨着以軍猛烈炮擊加沙南部拉法（Rafah），並擬展開地面攻勢。國際社會要求停火的呼聲愈來愈高。埃及和卡塔爾主持的新一輪以巴談判，2月13日在埃及首都開羅召開。美國及以色列官員亦有參加，試圖就加沙停戰達成一致。

南非同日向國際法院提出緊急請求，要求法院考慮行使權力並採取臨時措施，防止以色列進一步侵犯巴勒斯坦人的權利。

以巴衝突：2024年2月13日，在加沙南部拉法（Rafah）的難民收容點，遠遠可見到汗尤尼斯（Khan Younis）於戰火的濃煙。（Reuters）

綜合各媒體報道，以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）負責人巴尼亞（David Barnea）、國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）均為會談成員，另包括埃及情報部門首長卡邁勒（Abbas Kamel）、美國中情局總監伯恩斯（William Burns），以及卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。

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哈馬斯官員斥以色列拖延

這是在上月巴黎會議後，再次就停火協議進行談判。此前哈馬斯曾基於會議提出的分階段協議方案，就內容作出回應，但被以色列拒絕並稱為「妄想」。

哈馬斯高級官員祖赫里（Sami Abu Zuhri）於13日指責，以色列正在破壞達成協議的任何努力，正在玩浪費時間的遊戲，持續對加沙人民進行種族滅絕。

德外長憂慮以軍對拉法行動

針對以軍計劃大規模攻擊拉法，多國表示憂慮。將於14日訪問以色列的德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示關切，稱以色列有權抵禦恐怖主義，但這並不意味著可驅逐巴勒斯坦人。

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