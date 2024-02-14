「所有目光都在拉法」　全球抗議以軍入侵加沙民眾最後據點

周二，針對以色列預計入侵拉法（Rafah）的全球緊急抗議活動仍在繼續，一天前，示威者走上世界各地城市的街頭，表示「不要干涉」這個加沙南部城市，該城市的人口因巴勒斯坦戰爭難民的湧入而增加了五倍多。



周二下午，數百名抗議者在寒冷多雨的威爾斯卡迪夫（Cardiff）舉行示威活動，計劃於當天晚些時候在 英格蘭曼徹斯特和德州休斯頓等城市舉行示威活動。

「我們不在乎是否下雨——炸彈在拉法投下炸彈，超過一百萬巴勒斯坦人擠在一個機場大小的區域，」抗議活動聯合組織者「黑人生命也是命」卡迪夫和維爾在社交媒體上表示。

在特拉維夫，一群左翼以色列人在國防部總部外抗議，舉著寫著「停止轟炸加沙」和「停止資助種族滅絕」等標語的標語。

周二的示威活動是在周一世界各地發生的抗議活動之後發生的，其中包括華盛頓特區的白宮外和倫敦唐寧街英國首相官邸外。羅馬、紐約、洛杉磯、多倫多、溫哥華等城市以及美國總統拜登位於特拉華州威爾明頓的競選總部也舉行了集會和遊行，21名「日出運動」（Sunrise Movement）氣候問題示威者被捕。

隨著以色列國防軍似乎準備對埃及邊境被圍困的城市拉法發動大規模地面入侵，對拉法的空襲正在加劇。自從以色列總理本傑明·內塔尼亞胡周五命令以色列國防軍為拉法市的150 萬人制定疏散計劃以來，已有數百名巴勒斯坦人死傷，其中大多數是來自加沙其他地區的難民。

南非官員周二表示，以色列對拉法的轟炸以及聲稱入侵該市的意圖違反了國際法院的命令，該法院要求以色列「在其權力範圍內採取一切措施」防止種族滅絕行為。法院在初步裁決中發現，正如南非主導的案件所指控的那樣，以色列軍隊「似乎」犯下了種族滅絕罪。

在加沙南部拉法，一名流離失所的巴勒斯坦女童抱著一個哭泣的嬰兒，在營地避難。（REUTERS）

迫在眉睫的對拉法的入侵正值一場更廣泛的加沙戰爭之際，自10月7日哈馬斯對以色列南部發動致命襲擊並綁架了 240 多名以色列人和其他的。加沙230萬人口中約 90% 流離失所，被圍困地帶的大部分房屋因以色列無情的攻擊而遭到破壞或摧毀。

以色列、美國、埃及和卡塔爾的高級官員周二在開羅舉行會議，恢復加沙延長停火談判，以換取哈馬斯釋放約130名人質。

本文轉載自Common Dreams， 香港01編譯