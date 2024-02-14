博爾頓：未交會費只是借口　特朗普決心讓美國退出北約

美國前總統特朗普（Donald Trump）聲稱若果當選，美國會「鼓勵」俄羅斯攻擊未有「交足會費」的北約成員國。相關言論引來廣泛批評，但有共和黨人表示特朗普的言論只是「表達意見」不用認真，但前特朗普時期的白宮安全顧問博爾頓（John Bolton）則認特朗普是真的希望「瓦解北約」。



美國政治新聞網Politico在2月13日刊出與博爾頓專訪，博爾頓被視為是美國的鷹派，特朗普時期的強硬外交作風有相當部份是博爾頓所影響。但博爾頓自特朗普下台後，逐漸成為批評特朗普前幕僚成員之一。

圖為2024年1月21日，美國前總統、共和黨總統參選人特朗普在美國新罕布什爾州羅切斯特（Rochester）出席新罕布什爾州共和黨初選選前集會。（Reuters）

博爾頓表示，特朗普有強烈意願退出北約。因在他任內，他與特朗普在布魯塞爾出席北約峰會時，就看見特朗普「差點就宣布退出北約」。博爾頓形容特朗普在任內完全沒有想過如何加強北約，只是在想「如何為退出北約奠定基礎」，而他抱怨北約成員國國防預算不足，實際只是為退出北約尋找藉口。

博爾頓表示，因此每當特朗普稱要退出北約時，對他來說都是再次強調他對退出北約的念頭非常認真，而非單純意見或玩笑。

特朗普對國際聯盟一無所知

博爾頓指出，一旦特朗普當選，美國退出北約便很可能發生，因特朗普對外交事務和國際聯盟一無所知，不會考慮美國退出北約將等同北約瓦解，也不會理會後果。

而即使國會不會容許特朗普擅自的決定，美國最終亦可能「無法退出北約」，但是特朗普公開攻擊北約的行為對美國的打擊相當巨大。這關乎美國的誠信問題，假若美國可以退出自己建立的聯盟，這代表美國其他的聯盟關係都將不可靠。即使是以色列，博爾頓指出「果特朗普願意背棄北約，有什麼理由讓任何人相信他不會在合乎他目的的情況下背棄以色列？」